Η Skoda συνεχίζει την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία στην Ευρώπη και διεθνώς, ολοκληρώνοντας το πρώτο εννεάμηνο του 2025 με σημαντική βελτίωση σε παραδόσεις, οικονομικά αποτελέσματα και μερίδιο αγοράς. Με 765.700 παραδόσεις οχημάτων, +14,1% σε σχέση με το 2024, η μάρκα διατηρεί με συνέπεια την 3η θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη διαρκή ισχυροποίηση του brand.

Τα έσοδα ανήλθαν σε €22,344 δισ. (+9,5%), το λειτουργικό κέρδος σε €1,790 δισ. (+5,4%), ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 8,0%, επίπεδο που κατατάσσει τη Skoda στις πιο υγιείς και αποδοτικές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Τα θετικά μεγέθη επιβεβαιώνουν ένα στιβαρό επιχειρηματικό μοντέλο, ισχυρή ζήτηση και αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων.

Η πορεία εξηλεκτρισμού επιταχύνεται δυναμικά: 24,1% των παραδόσεων στην Ευρώπη αφορούν αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα (έναντι 11,1% το 2024). Τα Elroq και Enyaq κατατάσσονται στην 3η και 6η θέση αντίστοιχα των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, ενώ συγκεκριμένα το Elroq έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000 παραγγελίες από την έναρξη της διάθεσης του — απόδειξη της εμπιστοσύνης του κοινού στις προηγμένες τεχνολογίες και τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η διεθνής δραστηριότητα της μάρκας: στην Ινδία, η Skoda πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ, με 49.400 παραδόσεις (+106,1%), ενώ ξεκίνησε παραγωγή και εμπορική διάθεση στο Βιετνάμ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το παγκόσμιο αποτύπωμά της.