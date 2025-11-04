Ο Γκοπιτσάντ Χιντούτζα, επικεφαλής της πλουσιότερης οικογένειας της Βρετανίας, πέθανε σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια περιουσία και εταιρείες με περίπου 200.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο.

Ο Χιντούτζα και οι αδελφοί του έκαναν την περιουσία τους διαχειριζόμενοι τον όμιλο Hinduja Group, με δραστηριότητες σε χρηματοοικονομικά, μέσα ενημέρωσης, πετρελαιοειδή και σημαντική ακίνητη περιουσία στο κεντρικό Λονδίνο.

Ξεκινώντας από μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας στην Ινδία, ο όμιλος εξελίχθηκε σε παγκόσμιο βιομηχανικό κολοσσό. Σύμφωνα με τους Sunday Times, η οικογένεια διαθέτει καθαρή περιουσία περίπου 45 δισ. δολαρίων, ενώ η Forbes την κατατάσσει 11η στη λίστα με τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ινδίας για το 2024.

Τέλος, ο Χιντούτζα παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και είχε εμπλακεί σε αμφιλεγόμενη υπόθεση το 2001 που οδήγησε στην παραίτηση του λόρδου Μάντελσον από το βουλευτικό αξίωμα.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα αναλάβει την ηγεσία του ομίλου.