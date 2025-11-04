Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε την προσωρινή καθήλωση όλων των πτήσεων στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον, επικαλούμενη ζήτημα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, η απαγόρευση προέκυψε μετά από ανεπιβεβαίωτη απειλή που αφορούσε αεροσκάφος της United Airlines. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο είχε μετακινηθεί σε απομονωμένη θέση, μακριά από τα υπόλοιπα αεροσκάφη του αεροδρομίου.

Η FAA και η United Airlines δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με το περιστατικό.