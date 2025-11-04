Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσκάλεσε τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, να επισκεφθεί τη Γερμανία προκειμένου να συζητήσουν τα σχέδια του Βερολίνου για τον επαναπατρισμό Σύρων προσφύγων.

«Ο εμφύλιος στη Συρία τελείωσε. Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία, κάτι το οποίο σημαίνει πως μπορούμε να αρχίσουμε τη διαδικασία επαναπατρισμού», δήλωσε ο Μερτς κατά την επίσκεψή του στην πόλη Χούζουμ της βόρειας Γερμανίας. Ο ίδιος έκανε λόγο και για απελάσεις όσων αρνούνται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ είχε εκφράσει επιφυλάξεις κατά την επίσκεψή του στη Συρία, σημειώνοντας ότι ο επαναπατρισμός Σύρων είναι εφικτός μόνο σε περιορισμένη κλίμακα, «επειδή μεγάλο τμήμα των υποδομών της χώρας έχει καταστραφεί» ύστερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Οι δηλώσεις του επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός του (CDU).

Ο Μερτς δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συμβάλει ενεργά στην ανοικοδόμηση της Συρίας, υπογραμμίζοντας πως μεγάλο μέρος των Σύρων προσφύγων που διαμένουν σήμερα στη Γερμανία θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτήν τη διαδικασία. «Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, η ανοικοδόμηση είναι αδύνατη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι όσοι αρνηθούν να επιστρέψουν ενδέχεται να απελαθούν στο εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 951.400 Σύροι πρόσφυγες βρίσκονταν στη Γερμανία στα τέλη Αυγούστου, εκ των οποίων 920 αντιμετωπίζουν εκκρεμείς εντολές απέλασης.