Η Deutsche Telekom και η αμερικανική εταιρεία ημιαγωγών Nvidia ανακοίνωσαν την κατασκευή ενός νέου κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο Μόναχο, με επένδυση που υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Το έργο αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Γερμανίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη υποδομών υψηλής τεχνολογίας.

«Χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, μπορείτε να ξεχάσετε τη βιομηχανία. Χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, μπορείτε να ξεχάσετε τη Γερμανία ως τοποθεσία κατάλληλη για επιχειρήσεις», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Telekom, Τιμότεους Χέτγκενς. Επεσήμανε ότι σήμερα στην Ευρώπη αξιοποιείται μόλις το 5% των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υψηλής απόδοσης, έναντι 70% στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας πως η χώρα πρέπει να καλύψει άμεσα το χαμένο έδαφος.

Ο κ. Χέτγκενς διαβεβαίωσε ότι τα δεδομένα cloud του νέου κέντρου θα παραμένουν αποκλειστικά στη Γερμανία. Στη διαχείρισή τους θα συμμετέχουν μόνο εργαζόμενοι από τη Γερμανία και την Ευρώπη, ενώ η τεχνολογία θα προέρχεται από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. «Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για να μην χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα οι γερμανικές και οι ευρωπαϊκές εταιρίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Κάρστεν Βιλντμπέργκερ, χαρακτήρισε την εξέλιξη «σπουδαία μέρα για τη Γερμανία και την Ευρώπη», τονίζοντας πως πρόκειται για «σύμβολο νέας αρχής» και «ένα ακόμη βήμα στην πορεία της χώρας προς την αποφασιστική αξιοποίηση των ευκαιριών της τεχνητής νοημοσύνης».

Η στρατηγική συνεργασία και η επόμενη μέρα

Από την πλευρά της Nvidia, ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ υπενθύμισε ότι η έννοια της Βιομηχανίας 4.0 γεννήθηκε στη Γερμανία. «Η Γερμανία είχε αυτό το όραμα να συνδέσει τον ψηφιακό κόσμο με τον φυσικό», δήλωσε. Η εταιρεία του είναι παγκόσμιος ηγέτης στα τσιπ υψηλής απόδοσης, απαραίτητα για την εκπαίδευση και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Deutsche Telekom, με περισσότερα από 180 κέντρα δεδομένων παγκοσμίως και συνεργασίες με πλατφόρμες όπως το Google Cloud, η Amazon AWS και η Microsoft Azure, προχωρά με αυτό το έργο σε μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης. Το νέο κέντρο στο Τούχερπαρκ του Μονάχου αποτελεί το πρώτο βήμα μιας φιλόδοξης πρωτοβουλίας, μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα λεγόμενα Gigafactories τεχνητής νοημοσύνης.