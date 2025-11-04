Ο Ντοκ Ρίβερς, προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, φαίνεται να ταυτίζεται με τον Βασίλη Σπανούλη όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τη διαιτησία. Ο Σπανούλης είχε δηλώσει στο Eurobasket 2025: «Οι διαιτητές να σεβαστούν τον Γιάννη, όπως σέβονται μεγάλους παίκτες σαν κι αυτόν».

Από την άλλη πλευρά, ο Ρίβερς ανέφερε: «Είναι απίστευτο το πόσο διαφορετικά σφυρίζουν τον Γιάννη. Ένας από τους διαιτητές είπε μάλιστα: “Λοιπόν, ναι, τον χτυπούν στα χέρια, αλλά συνεχίζει να παίζει παρά την επαφή”. Είπα: “Εντάξει, παραμένει φάουλ”».

Ο Αμερικανός προπονητής υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του «Greek Freak» συχνά είναι άνιση, παρά τις εμφανίσεις υψηλού επιπέδου. Η τοποθέτηση του Ρίβερς έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του Σπανούλη και αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και σεβασμό προς τον Έλληνα σταρ, τόσο στο ΝΒΑ όσο και στις διεθνείς διοργανώσεις.

Following the game, Bucks coach Doc Rivers was asked for an injury update on Giannis Antetokounmpo’s left knee because of the way he was holding it after this play that was called a clean block by Pascal Siakam: pic.twitter.com/mp855Xzlb0 — Eric Nehm (@eric_nehm) November 4, 2025