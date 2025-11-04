Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τον εκτός έδρας αγώνα με την Μάλμε την Πέμπτη (6/11), στο πλαίσιο της φάσης ομίλων του Europa League. Ο Ράφα Μπενίτεθ, προετοιμάζοντας την ομάδα για το κρίσιμο ματς, αναμένει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των παικτών του.

Ο Τάσος Μπακασέτας προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα και συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση στη Σουηδία, κάτι που θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, ο Φακούντο Πελίστρι, αν και προπονείται πλέον με την ομάδα, δεν είναι ακόμα βέβαιο ότι θα είναι έτοιμος για τη Μάλμε, με τους «πράσινους» να τηρούν στάση αναμονής για την κατάσταση του Ουρουγουανού εξτρέμ.

Για τον αγώνα με τους Σουηδούς, ο Ισπανός προπονητής δεν υπολογίζει τους Ντάβιντε Καλάμπρια, Σίριλ Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη λίστα των επιλογών. Η διαχείριση των δυνάμεων είναι κρίσιμη, καθώς ακολουθεί και ο δύσκολος εντός έδρας αγώνας με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (9/11) για την Stoiximan Super League.