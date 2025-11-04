Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας για τον εκτός έδρας αγώνα της League Phase του Europa League κόντρα στη Μάλμε (6/11).

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και βρίσκεται στην αποστολή των Πράσινων για το σημαντικό παιχνίδι στη Σουηδία.

Αν και έβγαλε όλο το πρόγραμμα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο Πελίστρι θα μείνει στην Αθήνα προκειμένου να προπονηθεί εντατικά, εξαιτίας της απουσίας δύο μηνών από την αγωνιστική δράση.

Τραυματίες είναι οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Μπόκος και Σάντσες, ενώ απουσίασε από την προπόνηση – λόγω ίωσης – ο Γερεμέγεφ.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Μάλμε βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.