Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη League Phase του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναλαμβάνει την αποστολή να οδηγήσει την ομάδα του στην πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Ο Βάσκος τεχνικός, που μετρά τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες σε πέντε παιχνίδια με Σεβίλλη και Ολυμπιακό, θα βρει απόψε απέναντί του την Αϊντχόφεν και τον νυν προπονητή της, Πέτερ Μποζ.

Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Μεντιλίμπαρ, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπος με την ολλανδική ομάδα. Το τελευταίο του παιχνίδι στο Champions League πριν τον Ολυμπιακό ήταν κόντρα στην PSV με τη Σεβίλλη στις 3 Οκτωβρίου 2023, σε ένα παιχνίδι που έληξε 2-2 στο «Φίλιπς Στάντιον». Τότε, οι Ανδαλουσιάνοι προηγήθηκαν δύο φορές με τέρματα των Γκούντελ και Εν Νεσίρι, ενώ η ολλανδική ομάδα ισοφάρισε με Ντε Γιονγκ και Τέζε.

Από τότε, ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε ομάδα, αλλά η πρόκληση παραμένει: να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στο Champions League απέναντι σε γνώριμο αντίπαλο και να δώσει ώθηση στον Ολυμπιακό ενόψει της συνέχειας στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

