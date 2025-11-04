Η χθεσινή βραδιά του ΝΒΑ είχε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak μπορεί να μας έχει συνηθίσει σε μεγάλες εμφανίσεις, αλλά buzzer beater δεν βλέπουμε συχνά από εκείνον. Και όμως, αυτή τη φορά το έκανε, με τρόπο που θύμισε… παλιά σχολή!

Με το σκορ στο 115-115 και το ρολόι να «πεθαίνει», ο Γιάννης πήρε τη μπάλα στα χέρια του. Μόνος του. Έβαλε πλάτη τον αμυντικό του, πήγε στο fade–away από τη γραμμή των βολών και… μέσα! Νίκη για τους Μπακς με σκορ 117-115. Έκρηξη. Μια φάση που φώναζε «MVP» από μακριά.

Κι αν νομίζατε ότι εκεί τελείωσε το show, όχι ακόμα. Ο Γιάννης, με τους παλμούς στο «κόκκινο», άφησε τα πάντα στο παρκέ και στους πανηγυρισμούς. Έκανε νόημα στη σιωπή των οπαδών που λίγο πριν τον αποδοκίμαζαν και στο τέλος, σαν άλλος Καίσαρας, έστρεψε τους αντίχειρες προς τα κάτω. Ο Θανάσης έσπευσε να τον ηρεμήσει, φωνάζοντας «ήρεμα ρε φίλε, μπράβο αγόρι μου». Αλλά ο Γιάννης είχε τους λόγους του. Ήθελε να το πάρει αυτό το παιχνίδι για έναν συμπαίκτη του. Για τον Μάιλς Τέρνερ.

Η γιούχα στον Τέρνερ και η «ασπίδα» του Γιάννη

Ο Μάιλς Τέρνερ, δέκα χρόνια παίκτης των Πέισερς, επέστρεψε στην Ιντιανάπολις, αλλά όχι σαν φίλος. Οι αποδοκιμασίες έπεσαν βροχή, τη στιγμή που προβαλλόταν το tribute video του. Ο κόσμος δεν του συγχώρεσε ότι έφυγε ελεύθερος για το Μιλγουόκι. Ο ίδιος, ψύχραιμος, απάντησε με ένα απλό χειρονομιακό «κλείσιμο βιβλίου». Έδειξε ότι το κεφάλαιο Ιντιάνα για εκείνον έχει τελειώσει. Αλλά τα λόγια του μετά το ματς έβγαζαν πίκρα.

«Έδωσα 10 χρόνια από τη ζωή μου, το αίμα και τον ιδρώτα μου. Μείωσα συμβόλαια, πάλεψα για την ομάδα. Και τώρα, με αποδοκιμάζουν; ΟΚ, έτσι είναι. Προχωράμε». Για τον Γιάννη, όμως, δεν ήταν «ΟΚ». Στάθηκε μπροστά σαν αρχηγός και εξήγησε ξεκάθαρα. «Θέλαμε να κερδίσουμε γι’ αυτόν. Δέκα χρόνια στην ίδια ομάδα και τον γιούχαραν. Ξέρω, είναι αθλητισμός, αλλά μερικές φορές είναι κάτι παραπάνω. Δεν μπορείς να φέρεσαι έτσι σ’ έναν άνθρωπο που έδωσε τα πάντα». Αυτός είναι ο Γιάννης. Δεν παίζει μόνο για τη φανέλα. Παίζει για τους ανθρώπους δίπλα του.

Το déjà vu του buzzer beater και ο Ντοκ Ρίβερς σε… mode Σπανούλη!

Ήταν το δεύτερο νικητήριο buzzer beater στην καριέρα του. Το πρώτο; 4 Ιανουαρίου 2017, στη Νέα Υόρκη, απέναντι στους Νικς. Και τότε με fade–away. Και τότε με ψυχραιμία «δολοφόνου». Για την ιστορία, πρώτος όλων στα buzzer beaters του ΝΒΑ παραμένει ο Μάικλ Τζόρνταν (9), με τους Λεμπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιν και Τζο Τζόνσον να ακολουθούν με οκτώ.

Μετά το ματς, ο Ντοκ Ρίβερς «έσκασε» στη συνέντευξη τύπου. Πιο έξαλλος κι από προπονητή Euroleague. «Τον γκρεμίζουν και δεν σφυρίζουν τίποτα! Είπε ένας διαιτητής “ναι, τον χτυπούν, αλλά συνεχίζει να παίζει”. Και λοιπόν; Παραμένει φάουλ! Αν ο Γιάννης το έκανε, θα του σφύριζαν επιθετικό». Ο κόουτς των Μπακς τα είπε… έξω από τα δόντια. Έκανε λόγο για διαφορετικά σφυρίγματα απέναντι στον Greek Freak και απαίτησε σεβασμό.

Ο Γιάννης δεν χρειάζεται να μιλάει πολύ. Τα λέει το παιχνίδι του. Ένα fade–away που «πάγωσε» την Ιντιάνα, μια έκρηξη που ταρακούνησε το NBA. Και πίσω από όλα αυτά, ένας άνθρωπος που δεν ξεχνά ποτέ ποιον έχει δίπλα του. Ο Greek Freak δεν έβαλε απλώς ένα buzzer beater. Έγραψε ακόμα ένα μάθημα ηγεσίας. Και το έκανε με το πιο δυνατό του όπλο… την ψυχή του!