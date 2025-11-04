Δημοφιλή
Προσωπικός Αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Αν δεν τον εκδώσετε «μπλοκάρουν» οι συναλλαγές με το Δημόσιο
Kλειστά σχολεία σε όλη την Ελλάδα στις 6 Νοεμβρίου
Βορίζια: «Μου φάγανε το παιδί μου – Να φύγουν από το χωριό» - Οργή της μητέρας του 39χρονου
Τι θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 αν δεν έχετε νέα ταυτότητα - Ραντεβού από... Μάιο
Προσωπικός Αριθμός: Τι χάνεις αν δεν τον εκδώσεις - Πλήρης φάκελος των «Νέων» για να μη μείνεις εκτός
Διαθήκες: Από σήμερα αλλάζει σελίδα το Κληρονομικό Δίκαιο μετά από 80 χρόνια
Οι παλαιές ταυτότητες αποσύρονται: Δες πώς να βγάλεις νέα και να μην καθυστερήσεις!
Διαθήκες: Οι 11+1 κρίσιμες ημερομηνίες για να μην χάσεις την περιουσία σου
Σύνταξη 409 ευρώ για ανασφάλιστους υπερήλικες – Ποιοι τη δικαιούνται και ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Τέλος χρόνου για το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης – Τι πρέπει να ξέρεις και πώς να το εκδώσεις
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με καθοριστικό buzzer beater οι Μπακς πέρασαν από την Ιντιάνα
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με buzzer beater έβαλε το νικητήριο καλάθι κόντρα στους Πέισερς στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης
Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Η Euroleague είναι πιο δύσκολη από το ΝΒΑ»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μιλάει ανοιχτά για τις δυσκολίες της Euroleague και την πίεση που αντιμετωπίζουν οι ομάδες κατά την διάρκεια των πρωταθλημάτων.
Παρτιζάν: Κρίσιμες απουσίες που προκαλούν «πονοκέφαλο» λίγο πριν το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό
Δύο βασικοί παίκτες της Παρτίζαν αμφίβολοι και η ομάδα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ενόψει του παιχνιδιού της Παρασκευής κόντρα στον Ολυμπιακό.
EuroLeague: Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι ο πρώτος MVP της σεζόν
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον Οκτώβριο στην EuroLeague, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του στη φετινή Ζάλγκιρις Κάουνας. Ο 27χρονος Γάλλος γκαρντ έγινε η ηγετική φυσιογνωμία της λιθουανικής ομάδας, οδηγώντας την σε εξαιρετική εκκίνηση με ρεκόρ 6–2 και μερίδιο στην κορυφή της βαθμολογίας. Η απόδοσή του ξεχώρισε τόσο στην επίθεση όσο και στη […]
EuroLeague: Αντιμέτωπη με σοβαρά εμπόδια η Βιλερμπάν – Η συνέχεια φαίνεται αβέβαιη
Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ δεν πληροί τα οικονομικά κριτήρια της Euroleague για το κατώτατο μπάτζετ και η διοργανώτρια αρχή παρακολουθεί στενά την υπόθεση, θέτοντας ερωτήματα για τη συμμετοχή της στη σεζόν 2025 - 2026.