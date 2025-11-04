Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε για άλλη μία φορά γιατί είναι ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς, χαρίζοντας στην ομάδα του μια επική νίκη με buzzer beater στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας με 117-115. Με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, ο «Greek Freak» έδειξε και πάλι την αξεπέραστη ποιότητά του, στέλνοντας την μπάλα στο καλάθι με ένα υποδειγματικό σουτ πάνω σε δύο αμυντικούς.

Το παιχνίδι ήταν γεμάτο ένταση και αμφίρροπο από την αρχή μέχρι το τέλος, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσουν το προβάδισμα πολλές φορές. Με 15 δευτερόλεπτα να απομένουν και την Ιντιάνα να προηγείται, ο Γιάννης πήρε την τελευταία κατοχή και με ψυχραιμία εκτέλεσε με ακρίβεια για το νικητήριο καλάθι. Η αποδοκιμασία των φιλάθλων των Πέισερς δεν φάνηκε να τον επηρεάζει, καθώς με την κίνησή του και το καλάθι του έκλεισε το παιχνίδι, στέλνοντας τους Μπακς στο 5-2 για τη σεζόν.

Η εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη συνδυάστηκε με τη βοήθεια των συμπαικτών του, με πέντε παίκτες των Μπακς να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων, μεταξύ των οποίων οι Κούζμα (15π.), Γκριν (13π., 4/8 τρίποντα) και Ρόλινς (10π.). Αντίθετα, οι Πέισερς, που δεν κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα στα τελευταία δευτερόλεπτα, στηρίχθηκαν στον Πασκάλ Σιάκαμ (32π., 11/24 σουτ), αλλά δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την ήττα. Ο Μάιλις Τέρνερ, που αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του για πρώτη φορά, κατέγραψε 9 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τους φιλάθλους των Πέισερς να τον αποδοκιμάζουν.