Ευχάριστα νέα για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο Τάισον Κάρτερ πήρε εξιτήριο μετά από τρεις εβδομάδες νοσηλείας λόγω πνευμονικής εμβολής και πλέον θα συνεχίσει τη θεραπεία του στο σπίτι. Ο Αμερικανός γκαρντ θα υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις για να διαπιστωθεί η αιτία του προβλήματος, ενώ η ομάδα τονίζει ότι παραμένει σε στενή ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, οι Σέρβοι ανακοίνωσαν την πρόοδο των τραυματιών ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR (5/11, 21:00) για την 9η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Τζόρνταν Νουόρα ξεκίνησε προπονήσεις μετά τον τραυματισμό στη γάμπα, ενώ ο Ντεβόντε Γκρέιχαμ επιστρέφει σταδιακά μετά τον τραυματισμό του σε φιλικό με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Χασιέλ Ριβέρο συνεχίζει τη θεραπεία του, ενώ ο Τζοέλ Μπόλομποϊ παραμένει στις ΗΠΑ και θα υπάρξει ενημέρωση για την κατάστασή του στο τέλος του μήνα. Η ομάδα του Βελιγραδίου δείχνει αποφασισμένη να διαχειριστεί σωστά την κατάσταση των παικτών της, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τους «πράσινους».