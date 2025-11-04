Δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, σηματοδοτεί η παραγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης του τότε λιμενάρχη Χαλκίδας και λιμενάρχη Ερέτριας.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την χήρα του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα Παπαθεοδώρου και τους γιους του θύματος (Νίκος Κωνσταντόπουλος, Κώστας Παπαδάκης και Ζωή Κωνσταντου) μετά από σχετική έρευνα δόθηκε από τον εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Στρατοδικείου δόθηκε παραγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον των δύο εκπροσώπων της λιμενικής αρχής για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση που αφορά στην προσπάθεια τους να αλλοιώσουν την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα .

Οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας παρουσίασαν τις συγκλονιστικές , όπως τις χαρακτήρισαν, αποκαλύψεις κάνοντας λόγο για παρακρατικές μεθόδους .

Οπως γνωστοποίησαν σε τακτικούς δικαστές και ενόρκους “Με διάταξη της εισαγγελίας αναθεωρητικού δικαστηρίου γίνονται εν μέρει δεκτές προσφυγές της οικογένειας Βαλυράκη και του αυτόπτη μάρτυρα και παραγγέλνει την άσκηση ποινικής δίωξης για λιμενάρχη Χαλκίδας και λιμενάρχη Ερέτριας για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση κατ εξακολούθηση “.

Η άσκηση ποινικής δίωξης , όπως επισημάνθηκε ” έχει μεγάλη αποδεικτική σημασία για την παρούσα δίκη ” Και εξήγησαν ότι αποκαλύπτεται ‘με τρόπο ανακριτικά διακριτό ότι στελέχη του λιμεναρχείου Χαλκίδας και Ερέτριας επιχείρησαν με μεθοδικο τρόπο να αμφισβητήσουν καταθέσεις του αυτόπτη μάρτυρα .

Η δίωξη που ασκείται αφορά το γεγονός ότι τα δύο στελέχη του λιμενικού στα πλαίσια της προανάκρισης χάλκευσαν ψεύτικη κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα ,τον οποίο πίεσαν να ανακαλέσει όσα είχε πει στις προηγούμενες καταθέσεις του και να δηλώσει ότι δεν ήταν αυτόπτης . ” Μετά από αυτή την εξέλιξη κατά τους δικηγόρους της οικογένειας Βαλυράκη “τεκμηριώνεται η βασιμοτητα των καταγγελιών της οικογένειας που από την πρώτη στιγμή δεν δέχθηκε το εύπεπτο σενάριο του ατυχήματος. Η εξέλιξη αυτή θεμελιώνει με τρόπο αναντίρρητο την αξιοπιστία του αυτόπτη μάρτυρα . Υπό αυτό το πρίσμα έκαναν λόγο για “εκστρατεία συγκάλυψης της υπόθεσης της δολοφονίας” . Συνέδεσαν μάλιστα την κίνηση αυτή με τραγικά ελλείμματα του κράτους δίκαιου .”Σταυρώνονταςι έντιμοι δικαστές και πίσω από την πλάτη τους λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί ,που λειτουργούν εντός του κράτους .Είναι παραθεσμικοί μηχανισμοί που κλονίζουν την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία ” τόνισε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος.

Η πλευρά της υπεράσπισης επισήμανε ότι και εκείνη από την πλευρά της θέλει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και πως θα ελεγχθεί η αξιοπιστία του αυτόπτη μάρτυρα όταν φτάσει η ώρα της εξέτασης του στο δικαστήριο.