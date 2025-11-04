Στην Αθήνα συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου ένας 37χρονος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο άνδρας εντοπίστηκε στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκε να κατέχει μέσα σε σακίδιο, το οποίο είχε στη δίκυκλη μοτοσικλέτα του, ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε δέκα φυσίγγια. Η μοτοσικλέτα, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, κατασχέθηκαν.

Όπως διευκρινίζει η Αστυνομία, ο 37χρονος είχε κατηγορηθεί το 2024 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.