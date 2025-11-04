Το νέο C5 Aircross ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 29.900€ η οποία αφορά την έκδοση Hybrid 145hp Automatic YOU.

Βασισμένο στην πλατφόρμα Stellantis STLA-Medium, την οποία εισάγει στη Citroën, το νέο C5 Aircross διαθέτει ισχυρή, αεροδυναμική σχεδίαση, με τεράστιους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Η εξαιρετική του ανάρτηση θέτει νέο σημείο αναφοράς στην ανταγωνιστική αγορά των C-SUV.

Η πλατφόρμα Stellantis STLA-Medium, εξασφαλίζει γενναιόδωρες διαστάσεις: μήκος 4.652 mm (+150 mm), πλάτος 2,018 mm, το ύψος διατηρείται στα 1,69m, απόσταση από το έδαφος 200 mm. Το μεταξόνιο έχει επεκταθεί στα 2.784 mm – 60 mm περισσότερο από ό,τι στο προηγούμενο C5 Aircross, σχεδόν όλο το μεταξόνιο είναι διαθέσιμο για τα πόδια των πίσω επιβατών – πανομοιότυπο με αυτό του C5 X, σημείο αναφοράς σε αυτόν τον τομέα. Ο χώρος για το κεφάλι έχει αυξηθεί κατά 68 mm στη 2η σειρά σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

Τα νέα καθίσματα Citroën Advanced Comfort® αποτελούν βασικό στοιχείο ευεξίας στο C5 Aircross και προσφέρουν απαράμιλλη άνεση ενώ τα πλευρικά μαξιλάρια, είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα. Τα μπροστινά καθίσματα μπορούν επίσης να ρυθμιστούν ηλεκτρικά σε έως και 10 θέσεις, με λειτουργία θέρμανσης, αερισμού και μασάζ. Οι πλάτες στα πίσω καθίσματα ανακλίνονται μεταξύ 21° και 33° για ιδανική στάση σώματος, ιδιαίτερα σε μεγάλα ταξίδια.

Η άνεση του νέου C5 Aircross οφείλεται και στην ανάρτηση Progressive Hydraulic Cushions®.

Το νέο Citroën C5 Aircross διαθέτει τη Waterfall, τη μεγαλύτερη κεντρική οθόνη αφής HD που έχει προσφέρει ποτέ η Stellantis η οποία είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη.Στον βασικό εξοπλισμό τα Apple CarPlay και Android Auto, με δύο smartphone να συνδέονται ταυτόχρονα μέσω Bluetooth και να φορτίζονται από ασύρματο φορτιστή 15W στην κεντρική κονσόλα.

Το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης “Hello Citroën” χρησιμοποιεί εντολές φυσικής γλώσσας και μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό βοηθό που διευκολύνει την καθημερινή ζωή.

Η γκάμα τεχνολογιών στο νέο C5 Aircross ολοκληρώνεται με συστήματα υποβοήθησης, το πακέτο Drive Assist 2.0 που προσφέρει εξαιρετική άνεση και ασφάλεια οδήγησης επιτρέποντας αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2.

Η στρατηγική πολλαπλών καυσίμων της Citroën υλοποιείται άψογα στο νέο C5 Aircross, προσφέροντας πολλές επιλογές στους Ευρωπαίους πελάτες, στη μετάβασή τους στην ηλεκτροκίνηση.

C5 Aircross Hybrid 145hp Automatic: χάρη στην υβριδική τεχνολογία Hybrid 48V, αυτονομία άνω των 950 χλμ. σε μικτό κύκλο WLTP χωρίς επαναφόρτιση, με συνδυασμό τρικύλινδρου κινητήρα 1,2 λίτρων turbo νέας γενιάς 136 ίππων (100 kW), με έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη 12 ίππων (9 kW – μέγιστη ισχύς 28 ίππων / 21 kW) που τροφοδοτείται από μιαμπαταρία 0,9 kWh. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι απευθείας ενσωματωμένος στο νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη eDCS 6 ταχυτήτων.

C5 Aircross Hybrid Rechargeable 195 Automatic: ηλεκτρική αυτονομία κατά μέσο όρο 81 χλμ. – 33% μεγαλύτερη από το προηγούμενο C5 Aircross – και πάνω από 100 χλμ. στην πόλη! Συνδυασμός 4κύλινδρου κινητήρα 1,6 λίτρων με υπερσυμπιεστή 150 ίππων (110 kW) με έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW (125 ίππων), που τροφοδοτείται από μια μπαταρία 21 kWh, για συνδυασμένη ισχύ 195 ίππων (143 kW). Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ενσωματωμένος στο νέο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη eDCS 7 ταχυτήτων.

Citroën ë-C5 Aircross: διαθέσιμες δύο επιλογές, ηλεκτροκινητήρας 210 ίππων/157 kW σε συνδυασμό με μπαταρία 73 kWh που προσφέρει αυτονομία 520 χλμ.* ή ηλεκτροκινητήρας 230 ίππων/170 kW σε συνδυασμό με μπαταρία 96 kWh που προσφέρει αυτονομία 680 χλμ. *.