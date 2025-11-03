Ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, χαρακτήρισε τη Euroleague πιο απαιτητική από το ΝΒΑ. Σύμφωνα με τον προπονητή, οι παίκτες στις ευρωπαϊκές ομάδες βρίσκονται συνεχώς υπό πίεση λόγω των πολλών διοργανώσεων, κάτι που αυξάνει την κόπωση και τον κίνδυνο τραυματισμών.

«Οι παίκτες είναι εξαντλημένοι» τόνισε, ενώ παράλληλα πρόσθεσε: «Στην EuroLeague πρέπει να αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα πολλά πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει χρόνος για ανάκαμψη και αυτό φαίνεται στους τραυματισμούς».

Ο Ομπράντοβιτς πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα χρειάζεται επανεξέταση, καθώς οι ομάδες αντιμετωπίζουν αντιπάλους πλήρως προετοιμασμένους, ενώ οι παίκτες συχνά δεν έχουν πραγματική ευκαιρία να ξεκουραστούν. Με τη χαρακτηριστική του ευθύτητα, ο Σέρβος προπονητής τόνισε ότι η Euroleague δεν είναι απλά ένα πρωτάθλημα, αλλά μια συνεχής πρόκληση που δοκιμάζει την αντοχή και την πειθαρχία των ομάδων.