Το ιστορικό ραντεβού, που αφορά την κατασκευή της Νέας Τούμπας, έκλεισε σε θετικό κλίμα, με τον Α.Σ. να εκφράζει δημόσια την πίστη του ότι το έργο θα γίνει πραγματικότητα από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ.

Ο Θανάσης Καπετανάκης, μέλος της διοίκησης του Α.Σ. ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που ανέλαβε να μεταφέρει το μήνυμα στους εκπροσώπους των ΜΜΕ μετά το τέλος της επαφής. Τόνισε την άριστη συνεργασία που υπήρξε ανάμεσα στις δύο πλευρές, επισημαίνοντας ότι πλέον ο Α.Σ. βρίσκεται εν αναμονή της απάντησης της ΠΑΕ, η οποία θα μελετήσει το περιεχόμενο του μνημονίου.

«Είχαμε μια άριστη συνεργασία και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Παραδώσαμε το μνημόνιο στην ΠΑΕ και είμαστε εν αναμονή. Είναι όλα τακτοποιημένα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το κείμενο που παρέδωσε ο Ερασιτέχνης είναι πλήρες και έτοιμο προς έγκριση.

Η δήλωση που ξεχώρισε και αποτελεί το πιο σημαντικό takeaway της ημέρας ήταν η έκφραση πλήρους εμπιστοσύνης προς την ηγεσία της ΠΑΕ για την υλοποίηση του οράματος. Ο Θανάσης Καπετανάκης έδωσε το στίγμα της πεποίθησης του Α.Σ. και ολόκληρου του οργανισμού: «Πιστεύω ότι η Τούμπα θα γίνει από τον Ιβάν Σαββίδη».

Αυτή η δήλωση αποτελεί την ισχυρότερη επιβεβαίωση της κοινής βούλησης, καθώς και την οριστική υποχώρηση από όρους που είχαν προκαλέσει προστριβές στο παρελθόν (όπως η απαίτηση για άμεσο Proof of Funds), στρέφοντας πλέον το βλέμμα στην ουσία του έργου.

Η ΠΑΕ πλέον έχει στα χέρια της το θεσμικό κείμενο που θα της επιτρέψει να προχωρήσει στον επόμενο, τελικό κύκλο των ενεργειών: τη λεπτομερή μελέτη, την επικύρωση και, τελικά, την υπογραφή που θα ξεκλειδώσει την έκδοση της οικοδομικής άδειας και την έναρξη της ανέγερσης του νέου σπιτιού του ΠΑΟΚ.