Οι Αρχές του Μπέρμιγχαμ προειδοποιούν για πιθανές διαταραχές κατά τη διάρκεια του αγώνα Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ για το UEFA Europa League, με περισσότερους από 700 αστυνομικούς να ετοιμάζονται να συμμετάσχουν σε επιχείρηση διασφάλισης της τάξης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του West Midlands, η δύναμη θα κινητοποιήσει ιππική μονάδα, σκύλους, drones και οδική αστυνόμευση για να αντιμετωπίσει κάθε μορφή εγκληματικότητας και να προστατεύσει το κοινό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

Προγραμματισμένες διαδηλώσεις

Οι αρχές περιμένουν διαμαρτυρίες, κυρίως από υποστηρικτές της Παλαιστίνης, που ζητούν την αναβολή ή ακύρωση του αγώνα. Τον προηγούμενο μήνα, η απόφαση να απαγορευτεί η είσοδος φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε προκαλέσει συζήτηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Το ισραηλινό κλαμπ ανακοίνωσε τελικά ότι οι οπαδοί του δεν θα ταξίδευαν στο Μπέρμιγχαμ για λόγους ασφαλείας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν οργανώσεις όπως οι Palestine Solidarity Campaign, Stop the War Coalition, Muslim Association of Britain, Friends of Al-Aqsa, Kashmir Solidarity Campaign και Palestinian Forum in Britain, οι οποίες συντονίζουν τη διαμαρτυρία.

Δηλώσεις των Αρχών

Ο επικεφαλής της Αστυνομίας του Μπέρμιγχαμ, Tom Joyce, τόνισε ότι η Αστυνομία ισορροπεί το δικαίωμα στη διαμαρτυρία με την υποχρέωση προστασίας όλων των κοινοτήτων της πόλης.

«Οι αστυνομικοί μας είναι έμπειροι στην αντιμετώπιση μεγάλων ποδοσφαιρικών αγώνων και διαδηλώσεων», είπε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία με θρησκευτικές και τοπικές κοινότητες έχει ξεκινήσει εβδομάδες πριν τον αγώνα. «Στόχος μας είναι οι φίλαθλοι να απολαύσουν το παιχνίδι, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων στο Μπέρμιγχαμ».

Αντίδραση υπέρ της Παλαιστίνης

Ο Naeem Malik, επικεφαλής της West Midlands Palestine Solidarity Campaign, ανέφερε ότι υπάρχει εθνική οργή για τη διεξαγωγή του αγώνα με την ισραηλινή ομάδα. Υποστήριξε ότι το κλαμπ συμμετέχει άμεσα στις ενέργειες του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και χαρακτήρισε τη διεξαγωγή του αγώνα απαράδεκτη.

Οι διαδηλωτές σχεδιάζουν ειρηνικές φωνές και συνθήματα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του αγώνα, σύμφωνα με τον Malik.

Προηγούμενα περιστατικά

Η αστυνομία είχε χαρακτηρίσει τον αγώνα «υψηλού κινδύνου», επικαλούμενη τα γεγονότα στον αγώνα Άγιαξ – Μακάμπι Τελ Αβίβ τον Νοέμβριο του 2024 στο Άμστερνταμ, όπου είχαν σημειωθεί βίαιες συγκρούσεις, ρατσιστικά συνθήματα και ζημιές σε υποδομές. Οι διαδηλωτές επικαλούνται παρόμοια περιστατικά και καλούν την αστυνομία να λάβει υπόψη τη συμπεριφορά των οπαδών της ισραηλινής ομάδας.

Ο Abu Umaymah από την Palestine Academy τόνισε ότι η απαγόρευση εισόδου των φιλάθλων δεν είναι αρκετή, καθώς το ίδιο το κλαμπ θεωρείται συνυπεύθυνο για τις ενέργειες του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, ενώ οι οπαδοί του έχουν επιδείξει ρατσιστική συμπεριφορά σε προηγούμενα παιχνίδια.