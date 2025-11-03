Δημοφιλή
Από τη Γη στον Άρη σε 30 ημέρες: Η Ρωσία παρουσιάζει τον κινητήρα που αλλάζει την ιστορία του Διαστήματος
Η Rosatom παρουσιάζει πρωτοποριακό σύστημα πρόωσης που υπόσχεται να μειώσει το ταξίδι στον Κόκκινο Πλανήτη από έξι μήνες σε μόλις 30-60 ημέρες, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης.
Αστρονόμοι αιχμαλώτισαν μια τρομακτική «κοσμική νυχτερίδα» στο βαθύ διάστημα – Άπλωσε τα φτερά της πάνω από τη Χιλή
Λίγο πριν το Halloween, οι αστρονόμοι εντόπισαν ένα εντυπωσιακό φαινόμενο πάνω από το Παρατηρητήριο Paranal του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO) στη Χιλή. Το τηλεσκόπιο VLT Survey Telescope (VST), με το ευρύ πεδίο παρατήρησής του, κατέγραψε ένα τεράστιο νέφος διαστρικού αερίου και σκόνης, του οποίου η φασματική μορφή θυμίζει τη σιλουέτα μιας νυχτερίδας. Το νεφέλωμα, γνωστό […]
Εντοπίστηκε νέο είδος «μέδουσας σαμουράι» – Δηλητηριώδης και άκρως επικίνδυνη η πολεμίστρια των θαλασσών
Μια ομάδα φοιτητών-ερευνητών του Πανεπιστημίου Tohoku εντόπισε ένα νέο είδος της δηλητηριώδους μέδουσας Physalia (γνωστής ως μέδουσα «σαμουράι ή πολεμίστρια») στα νερά της βορειοανατολικής Ιαπωνίας. Η ανακάλυψη υποδεικνύει πως η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών και οι μεταβολές στα θαλάσσια ρεύματα επηρεάζουν την εξάπλωση των θαλάσσιων ειδών στην περιοχή. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 30 […]
Η Βόρεια Κυνουρία δείχνει τον δρόμο για την πρόληψη των εγκεφαλικών – Τι προέκυψε από το screening σε 3.700 άτομα
Σημαντικά ευρήματα για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων προκύπτουν από το πρόγραμμα «Βόρεια Κυνουρία: Ένα Πρόγραμμα Ζωής», που υλοποιεί από το 2023 ο Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών Επεισοδίων σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Κέντρο Υγείας Άστρους και τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας. Όπως δήλωσε στο Πρακτορείο FM και την εκπομπή της Τάνιας […]
Πανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» πλησιάζει – Πότε θα το απολαύσουμε
Ο Νοέμβριος φέρνει την προτελευταία πανσέληνο της χρονιάς, γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ένα φαινόμενο που αναμένεται να καθηλώσει τους παρατηρητές του ουρανού. Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το φεγγάρι θα εμφανιστεί λαμπερό και εντυπωσιακό, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται να το απολαύσουν και να το φωτογραφίσουν. Η πανσέληνος του Νοεμβρίου θα φαίνεται μεγαλύτερο […]