Μια σημαντική αλλαγή φέρνει η Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 στο Κληρονομικό Δίκαιο, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα ηλεκτρονικής δημοσίευσης διαθηκών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου εδώ και οκτώ δεκαετίες, που φέρνει την ψηφιακή εποχή ακόμη και στην… «τελευταία βούληση».

Οι διαθήκες δεν θα δημοσιεύονται πλέον με δικαστική απόφαση, αλλά απευθείας από τους συμβολαιογράφους, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου Διαθηκών (diathikes.gr). Σύμφωνα με τον νέο Νόμο 5221/2025, ο οποίος δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 2025, η ρύθμιση αφορά τις περιπτώσεις όπου ο διαθέτης έχει αποβιώσει μετά την 1η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Όπως εξηγεί στα ΝΕΑ ο δικηγόρος Γιώργος Νικολακόπουλος, «η συγκεκριμένη καινοτομία θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων, την επιτάχυνση της διαδικασίας δημοσίευσης και κήρυξης κυρίας της διαθήκης και στην αποτροπή δημιουργίας πλαστών διαθηκών».

Η νέα πλατφόρμα diathikes.gr αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης

Με λίγα μόλις «κλικ» από τον υπολογιστή του σπιτιού τους, οι πολίτες θα μπορούν από την 1η Νοεμβρίου 2025 να έχουν στα χέρια τους τη δημοσιευμένη διαθήκη που τους αφορά, καθώς και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα diathikes.gr, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, εγκαινιάζει μια νέα εποχή για το Κληρονομικό Δίκαιο. Η διαδικασία, που μέχρι σήμερα μπορούσε να διαρκέσει έως και 450 ημέρες, περιορίζεται πλέον σε μόλις 3 έως 7 ημέρες, βάζοντας τέλος σε μια χρονοβόρα και συχνά επίπονη γραφειοκρατική διαδικασία.

Η λειτουργία της πλατφόρμας πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας των συναλλαγών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, ταχύτητα και αξιοπιστία. Παράλληλα, η νέα διαδικασία αναμένεται να απελευθερώσει εκατοντάδες δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους από υποθέσεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν δικαστική απόφαση, ενώ θα συμβάλει και στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου, καθώς οι φόροι κληρονομιάς θα καταβάλλονται πολύ πιο άμεσα.

Η ηλεκτρονική καταχώρηση και δημοσίευση των διαθηκών αποτελεί κομμάτι του ευρύτερου σχεδίου ψηφιοποίησης της Δικαιοσύνης και, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, θα προσφέρει στους πολίτες μεγαλύτερη ασφάλεια αλλά και ταχύτητα στις κληρονομικές υποθέσεις.