Ο Σέιν Κόπλαν, 27 ετών, κινείται πάντα με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Πέρυσι, έφτασε καθυστερημένος σε ένα δείπνο επιχειρηματικής δικτύωσης στο Μανχάταν, φορώντας τζιν και δερμάτινο μπουφάν. Ήταν επίτιμος καλεσμένος ως ένας από τους πιο υποσχόμενους νέους επιχειρηματίες, αλλά δεν έμεινε ούτε μέχρι το κυρίως πιάτο. Σηκώθηκε από το τραπέζι και έφυγε για μια συναυλία στο Μπρούκλιν. Σήμερα, αυτό το ανήσυχο παιδί του 21ου αιώνα είναι ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Η περιουσία του χτίστηκε χάρη στο Polymarket, την πλατφόρμα που ίδρυσε το 2020 και επιτρέπει στους χρήστες να «ποντάρουν» πάνω σε πραγματικά γεγονότα – από τις εκλογές στη Βραζιλία μέχρι το αν το ζεύγος Ομπάμα θα πάρει διαζύγιο. Μέσα από την τεχνολογία blockchain, το Polymarket προσφέρει σε πραγματικό χρόνο μια συνολική εκτίμηση του «τι πιστεύει η αγορά ότι θα συμβεί». Όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Κόπλαν, πρόκειται για μια πιο αντικειμενική μορφή πληροφόρησης από τα παραδοσιακά ΜΜΕ, καθώς προκύπτει από τις συλλογικές προβλέψεις χιλιάδων ανθρώπων, χωρίς κομματικά ή ιδεολογικά φίλτρα.

Η πλατφόρμα έγινε γρήγορα εμπορική επιτυχία. Μετά τη συμμετοχή της Intercontinental Exchange (ICE), ιδιοκτήτριας του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, που επένδυσε 2 δισ. δολάρια, η αποτίμηση του Polymarket εκτοξεύτηκε στα 8 δισ. δολάρια. Επενδυτές όπως το Founders Fund του Πίτερ Θιλ, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μέσω του τεχνολογικού fund 1789 Capital, στήριξαν την εταιρεία. Ο τελευταίος, μάλιστα, συμβουλεύει παράλληλα και την ανταγωνιστική πλατφόρμα Kalshi.

Ο Κόπλαν μεγάλωσε στο Upper West Side της Νέας Υόρκης, σε μια οικογένεια μεσαίας προς ανώτερης τάξης. Από μικρός έδειξε εμμονή με την τεχνολογία και τα κρυπτονομίσματα. Σε ηλικία μόλις 15 ετών συμμετείχε στο ICO του Ethereum το 2014, πολύ πριν το blockchain γίνει mainstream. Ανήσυχο πνεύμα, άφησε τη σχολή Πληροφορικής του NYU για να ακολουθήσει δική του πορεία. Το πρώτο του project, το TokenUnion, αντάμειβε τους χρήστες που διατηρούσαν συγκεκριμένα tokens, λειτουργώντας σαν ένα είδος «crypto προγράμματος επιβράβευσης».

Η ιδέα του Polymarket γεννήθηκε σχεδόν κατά λάθος, μέσα στο lockdown του 2020. Κλεισμένος στο διαμέρισμά του, δούλευε κυριολεκτικά από το μπάνιο του, το μόνο δωμάτιο με λίγη ησυχία. Εκεί, εμπνευσμένος από τις θεωρίες του οικονομολόγου Ρόμπιν Χάνσον για τις «αγορές πρόβλεψης» και του Φρίντριχ Χάγιεκ για τη συλλογική σοφία της αγοράς, δημιούργησε το όραμά του για μια παγκόσμια πλατφόρμα προβλέψεων.

Η εκρηκτική ανάπτυξη της εταιρείας ήρθε γρήγορα, αλλά όχι χωρίς κόστος. Το 2022, η Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων των ΗΠΑ (CFTC) επέβαλε πρόστιμο 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων για λειτουργία χωρίς άδεια και απαγόρευσε την πρόσβαση σε Αμερικανούς χρήστες. Ο Κόπλαν αποδέχθηκε τη συμφωνία και μετέφερε τις δραστηριότητες διεθνώς, βελτιώνοντας το περιβάλλον χρήσης και εισάγοντας πληρωμές με κάρτες και stablecoins. Το αποτέλεσμα ήταν η πλατφόρμα να συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτατα, προσελκύοντας νέα κεφάλαια άνω των 70 εκατ. δολαρίων.

Το σημείο καμπής ήρθε το 2024, όταν το Polymarket προέβλεψε με εντυπωσιακή ακρίβεια την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Ο Κόπλαν πανηγύρισε χαρακτηρίζοντας το δίκτυό του «την παγκόσμια μηχανή αλήθειας που κινείται από τους ανθρώπους». Λίγες μέρες αργότερα, το διαμέρισμά του δέχθηκε έφοδο από το FBI για παραβίαση των περιορισμών συμμετοχής Αμερικανών χρηστών – κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε «πολιτική εκδίκηση» από την απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν. Με την άνοδο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το πολιτικό κλίμα άλλαξε· οι έρευνες σταμάτησαν και το 2025 ο Κόπλαν αγόρασε την αδειοδοτημένη QCEX έναντι 112 εκατ. δολαρίων, επιτρέποντας την πλήρη νόμιμη επανεκκίνηση στις ΗΠΑ.

Πέρα από την τεχνολογία, ο Κόπλαν είναι δηλωμένος λάτρης της τέχνης και της μουσικής. Στον προσωπικό του λογαριασμό στο X δηλώνει συλλέκτης έργων και παλιός επενδυτής σε Ethereum. Το διαμέρισμά του, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μοιάζει περισσότερο με μικρή γκαλερί παρά με οικιακό χώρο, γεμάτο σύγχρονα και εναλλακτικά έργα τέχνης.

Σήμερα, ο Σέιν Κόπλαν θεωρείται το σύμβολο μιας νέας εποχής επιχειρηματικότητας: ανυπόμονης, ψηφιακής, αμφισβητούμενης και απίστευτα επικερδούς. Το ερώτημα που μένει είναι αν, φτάνοντας τόσο γρήγορα στην κορυφή, θα καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στη φιλοδοξία και την ωριμότητα που απαιτεί η επόμενη μέρα.