Η Jaguar θα παρουσιάσει το πρώτο της νέο, πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο το 2026 και όχι στα τέλη του 2025, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Η βρετανική εταιρεία επικεντρώνεται κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ για το επερχόμενο ηλεκτρικό της όχημα – παρά τις τρέχουσες εξελίξεις εκεί.

Θα το παρουσιάσουμε του χρόνου και θα αρχίσουμε να δεχόμαστε παραγγελίες. Στη συνέχεια, οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν σχετικά σύντομα μετά από αυτό», εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Jaguar, Ρόντον Γκλόβερ, σε συνέντευξή του στον αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ABC News . Ήδη από τον Ιούλιο του 2025 , έγινε γνωστό ότι η μητρική εταιρεία JLR θα προωθούσε την κυκλοφορία στην αγορά των επερχόμενων πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων της – κυρίως του Range Rover Electric.

Στη συνέντευξη, ο Glover μίλησε επίσης για τον προσανατολισμό και το σχεδιασμό του επερχόμενου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Αν και το μοντέλο θα ακολουθεί ουσιαστικά την σχεδιαστική γλώσσα του πρωτότυπου Type 00, όμως θα υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις.

Το ίδιο το αυτοκίνητο αναμένεται να είναι ένα τετράθυρο GT. «Ένα πολύ σπορ όχημα παρόμοιο με αυτό που βλέπετε σήμερα. Και θα είναι η πιο ισχυρή Jaguar που κατασκευάστηκε ποτέ», ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Jaguar.