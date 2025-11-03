H Toyota έδωσε την πρώτη teaser φωτογραφία της ένατης γενιάς του Hilux, τα αποκαλυπτήρια της οποίας θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα, στις 10 Νοεμβρίου.

Το μοντέλο θα αντικαταστήσει τον παλαιότερο προκάτοχό του, ο οποίος κυκλοφορεί από το 2015, έχοντας υποστεί ανανεωμένες εκδόσεις το 2017, το 2020 και το 2024.

Το νέο Hilux θα βασίζεται στην πλατφόρμα IMV έχοντας πλαίσιο τύπου σκάλας και μηχανικά θα προσφέρεται με μια γκάμα κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου, ενώ θα προσφέρεται και μια plug-in υβριδική υλοποίηση.

Στο εσωτερικό του θα συναντάμε μεγάλη οθόνη αφής, καθώς και ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ θα έχει χώρο για την μεταφορά έως και 5 ατόμων.