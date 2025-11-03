Η Daihatsu συμμετέχει στη μεγαλύτερη έκθεση, στην Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας 2025 , συμμετέχοντας σε μια σειρά από ντεμπούτα πρωτότυπων αυτοκινήτων που αναδεικνύουν το όραμα κάθε μάρκας για το μέλλον.

Ανάμεσά τους είναι το Midget X, ένα πλήρως ηλεκτρικό πρωτότυπο σχεδιασμένο για να φέρει ένα από τα κλασικά ονόματα της Daihatsu σε μια νέα εποχή.

Το Midget είναι ένα μικροσκοπικό, εργατικό όχημα με έντονη προσωπικότητα. Γεννημένο το 1957 ως ένα μικροσκοπικό τρίτροχο για καταστηματάρχες και οδηγούς διανομών, διέσχιζε με ταχύτητα τα στενά δρομάκια της Ιαπωνίας με ευελιξία μοτοσικλέτας.

Επέστρεψε το 1996 ως Midget II, συνδυάζοντας το νοσταλγικό στυλ.

Το ολοκαίνουργιο Midget X έχει αναγεννηθεί ως ένα μικροσκοπικό LCV με ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης . Η Daihatsu δήλωσε ότι «είναι σαν ποδήλατο συν κάτι επιπλέον».