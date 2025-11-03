Οι δοκιμές αυτές αποτέλεσαν ένα σημαντικό ορόσημο καθώς η γαλλική μάρκα ξεκινά την πρώτη της σεζόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μονοθέσιων με πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Κατά τη διάρκεια μιας εντατικής και παραγωγικής εβδομάδας δοκιμών σε αγωνιστικό ρυθμό, οι οδηγοί της ομάδας ολοκλήρωσαν συνολικά 621 γύρους, καλύπτοντας πάνω από 2.096 χιλιόμετρα, συλλέγοντας κρίσιμα δεδομένα και συνεχίζοντας την ανάπτυξη του μονοθεσίου της Citroën για τη Formula E.

Το πρόγραμμα δοκιμών επικεντρώθηκε στη διαχείριση ενέργειας, στις προσομοιώσεις αγώνων και στην επικύρωση συστημάτων, θέτοντας μια ισχυρή βάση ενόψει του εναρκτήριου αγώνα της σεζόν στο Σάο Πάολο στις 6 Δεκεμβρίου.Το πρόγραμμα δοκιμών της ομάδας ολοκληρώθηκε με την Κολομβιανή οδηγό Tatiana Calderon να βγαίνει στην πίστα για μια ολόκληρη ημέρα οδήγησης στο πλαίσιο των επίσημων γυναικείων δοκιμών της FIA Formula E, παρέχοντας πολύτιμο χρόνο εμπειρίας και συλλογή δεδομένων τόσο για την οδηγό όσο και για την ομάδα.

Cyril Blais, Επικεφαλής της ομάδας Citroën Racing Formula E: «Η δοκιμαστική περίοδος αυτής της εβδομάδας ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για όλους στην Citroën Racing. Το να βλέπουμε το αυτοκίνητό μας στην πίστα για την πρώτη επίσημη πλήρη δοκιμή πριν από την έναρξη της σεζόν είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για όλη την ομάδα και η ολοκλήρωση όλων αυτών των δοκιμών, σε μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα, αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς και της πραγματικής συνεργασίας στο παρασκήνιο. Ενώ η απόδοση είναι σημαντική κατά τη διάρκεια των δοκιμών, σε μια πίστα όπως η Βαλένθια, υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να δούμε όσον αφορά το πώς μπορούμε να συγκριθούμε με τον ανταγωνισμό, αν και η πραγματική δοκιμασία θα έρθει μόλις βγούμε στους δρόμους του Σάο Πάολο για τον πρώτο αγώνα. Φεύγουμε από τη Βαλένθια ενθαρρυμένοι από την απόδοση και τις δυνατότητες που έχουμε δείξει, γνωρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας».