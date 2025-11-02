Όταν το 1966 ο Κλιντ Ίστγουντ πρωταγωνιστούσε στο ιταλικό γουέστερν «Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος», λίγοι φαντάζονταν ότι κάποτε αυτός ο τίτλος θα ταιριάζει τόσο πολύ στην «κόντρα» για το πρωτάθλημα της Formula 1. Και ενώ το συγκεκριμένο φιλμ δεν έχει καμία άμεση σχέση με τα γκριντ και τις ταχύτητες, οι Μαξ Φερστάπεν, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, με μόλις τέσσερις αγώνες να απομενούν και τις διαφορές μεταξύ τους να έχουν εκμηδενιστεί, μας θυμίζουν τον τίτλο της ταινίας αυτής. Τελικά ποιός θα κερδίσει το φετινό τίτλο των οδηγών, ο καλός, ο κακός ή ο… άσχημος;

Ο καλός

Στον ρόλο του καλού, για μεγάλη έκπληξη πολλών, βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull Racing έχει πολλούς οπαδούς, που θέλουν να τον δουν πρωταθλητή για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά και πολλούς επικριτές. Η συμπεριφορά του 28χρονου εντός και εκτός του μονοθεσίου, έχει οδηγήσει αρκετούς θεατές της Formula 1, να χαίρονται σε ένα «στραβοπάτημά» του. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος οδηγών το 2021 και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, εναντίον του Λούις Χάμιλτον, δεν βοήθησε τον Φερστάπεν να γίνει αρεστός.

Όμως, τη φετινή σεζόν, τα πράγματα άλλαξαν. Όντας στο δεύτερο και μερικές φορές στο τρίτο καλύτερο μονοθέσιο (πίσω από McLaren και Mercedes), ο Ολλανδός πάλεψε, κέρδισε αγώνες και πλέον ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη ανατροπή στο πρωτάθλημα των οδηγών. Το γεγονός πως ο πιλότος της Red Bull Racing μπήκε στο ρόλο του «αουτσάιντερ», έκανε αρκετούς επικριτές να αναγνωρίσουν την οδηγική του ικανότητα και να θέλουν να τον δουν στην κορυφή. Σίγουρα αν κάποιος έλεγε πριν ένα με δύο χρόνια στον Φερστάπεν, πως θα αγαπηθεί από τον κόσμο ως η «έκπληξη» της σεζόν, σίγουρα θα τον περνούσε για τρελό. Αλλά όταν σβήνει και το τελευταίο κόκκινο φως, η λογική σταματάει και η Formula 1 ξεκινάει, με τον Φερστάπεν στον ρόλο του… καλού!

Ο κακός

Στον αντίποδα, ο Λάντο Νόρις αποτελούσε τα τελευταία χρόνια, το μέλλον της McLaren και της Formula 1. Ο Βρετανός οδηγός μας χάρισε απίστευτες στιγμές, με ένα μονοθέσιο που βρισκόταν πάντα πίσω από τη Red Bull και τη Mercedes, αλλά δεν είχε κατορθώσει να βρεθεί στην κορυφή του βάθρου. Φέτος, η ομάδα του, του έδωσε τη δυνατότητα να το καταφέρει. Στην πρεμιέρα της αγωνιστικής σεζόν στην Αυστραλία, ο Νόρις πήρε τη νίκη και έδειξε από νωρίς, πως οι «παπάγια» αποτελούν την πιο γρήγορη ομάδα του γκριντ. Χρειάστηκαν έξι αγώνες για να πανηγυρίσει ξανά στο πρώτο σκαλί του βάθρου, με τον ομόσταβλό του, Όσκαρ Πιάστρι, να μετράει τέσσερις νίκες σε οκτώ αγώνες.

Η αδυναμία του Νόρις να τερματίσει πρώτος, έχοντας το πιο γρήγορο μονοθέσιο, μετατράπηκε σε δυσαρέσκεια από πολλούς φίλους του σπορ. Η επιπόλεα οδήγησή του στον Καναδά, το λάθος στο pit – stop στην Μόντσα (που έφερε την οδηγία της ομάδας στον Πιάστρι να παραχωρήσει τη θέση του στον Βρετανό) και η επαφή του με τον Αυστραλό στη Σιγκαπούρη, έκαναν αρκετούς επικριτές του να εμφανιστούν. Αυτοί θεωρούν πως ο Λάντο δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένας μέτριος οδηγός που βρίσκεται σε καλό μονοθέσιο. Την κατάσταση αυτή ήρθε να επιδεινώσει και η αγωνιστική άνοδος του Πιάστρι στο πρώτο μισό της σεζόν, που βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών. Έτσι, στα μάτια του κόσμου από τους τρεις διεκδικητές του τίτλου, ο Νόρις είναι ο… κακός!

Ο άσχημος

Να διευκρινίσουμε κάτι. Ο Όσκαρ Πιάστρι μας έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του μέσα στη σεζόν για το πόσο καλός οδηγός είναι. Ο τίτλος «άσχημος» αναφέρεται στην πορεία του Αυστραλού στους τέσσερις τελευταίους αγώνες. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο Πιάστρι ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν, μπορεί να τερμάτισε 9ος στην Αυστραλία, αλλά έκτοτε μετρούσε επτά αγώνες που βρισκόταν στις τρεις πρώτες θέσεις. Μάλιστα, τους πέντε από αυτούς, τους κέρδισε. Στον Καναδά τερμάτισε 4ος, ενώ ακολούθησαν άλλοι έξι αγώνες που βρισκόταν στο πόντιουμ, με δύο νίκες.

Ήταν στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος των οδηγών, με διαφορά από τον δεύτερο Νόρις και αρκετά μπροστά από τον Φερστάπεν. Στο Γκραν Πρι του Μπακού έχασε τα φρένα και βρέθηκε στον τοίχο, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει. Από τότε ξεκίνησε η αγωνιστική του «κατηφόρα». Στη Σιγκαπούρη τερμάτισε στην τέταρτη θέση, λόγο της επαφής με τον Νόρις, ενώ στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών τερμάτισε 5ος, δίχως να δείχνει ότι είχε τον ρυθμό για να ακολουθήσει τους πρώτους. Στο Μεξικό η εικόνα ήταν διαφορετική, αλλά με την ίδια κατάληξη. Ο Αυστραλός τερμάτισε 5ος, χαρίζοντάς μας δυνατές μάχες μέχρι τον τελευταίο γύρο. Την ίδια ώρα, ο Νόρις συνέχισε να μειώνει τη διαφορά τους, με αποτέλεσμα η νίκη του στο Γκραν Πρι του Μεξικού να τον φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Το ίδιο και με τον Φερστάπεν, ο οποίος όχι μόνο μείωσε τη διαφορά του από τους δύο πιλότους της McLaren, αλλά η συζήτη του «μπορεί ο Φερστάπεν να καλύψει τη διαφορά», έγινε πλέον «πότε ο Φερστάπεν θα καλύψει τη διαφορά».

Η 21η «στροφή» του πρωταθλήματος θα κρίνει πολλά για τη «μάχη» του τίτλου. Στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας, ο Πιάστρι θα έχει μία από τις τελευταίες του ευκαιρίες να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει «ανάσα» από την Red Bull Racing του Ολλανδού. Από την άλλη ο Νόρις θέλει να παραμείνει στην πρώτη θέση και να διευρύνει τη διαφορά του, ενώ ο «Σούπερ Μαξ» έχει το μομέντουμ και τον ρυθμό να προσπεράσει τον Αυστραλό και να βάλει δύσκολα στον Βρετανό. Το σίγουρο είναι πως μέχρι να «πέσει» η καρό σημαία της σεζόν, η «μάχη» θα συνεχίζεται ανάμεσα στον καλό, στον κακό και στον… άσχημο!