Ο Άγγλος αμυντικός σχολίασε το νικηφόρο σερί της ομάδας, την αγωνιστική της εικόνα, αλλά και τη σημασία του να αντιμετωπίζεται κάθε παιχνίδι ως τελικός και τόνισε πως ο Δικέφαλος έχει μπει σε ρυθμό και έχει πλέον αποκτήσει τη σταθερότητα που του έλειπε, ενώ υπογράμμισε ότι το «κλειδί» είναι η διατήρηση της έντασης και της συγκέντρωσης ανεξαρτήτως αντιπάλου.

Αναλυτικά όσα είπε στις δηλώσεις του στην Nova ο Τζόντζο Κένι:

«Νομίζω ότι στα τελευταία παιχνίδια δείξαμε το πραγματικό μας πρόσωπο. Στην αρχή της σεζόν δεν παίρναμε πάντα το αποτέλεσμα που θέλαμε, ειδικά στις ισοπαλίες. Όμως, το δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό λειτούργησε σαν ένα δυνατό σημείο καμπής: μας έδωσε αυτοπεποίθηση, ώθηση και από εκεί και πέρα χτίσαμε πάνω στη βελτίωση. Πέντε συνεχόμενες νίκες δεν είναι τυχαίο γεγονός. Ξέραμε ότι αν συνεχίσουμε να δημιουργούμε, τα γκολ θα έρθουν – και όταν σκοράρεις, τα παιχνίδια αρχίζουν να γέρνουν προς το μέρος σου».

Ο Κένι στάθηκε και στο βάθος του ρόστερ, ειδικά μέσα σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχόμενους αγώνες λέγοντας: «Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι η συνολική ποιότητα της ομάδας. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο: Κυριακή, Πέμπτη, Σάββατο, Τετάρτη… Δεν σταματάει ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, μπαίνουν διαφορετικοί παίκτες, άλλοι σκοράρουν, άλλοι βοηθούν αμυντικά, και όλοι δίνουν κάτι στην ομάδα. Αυτό δείχνει ότι έχουμε υλικό που μπορεί να αντέξει την πίεση μιας σεζόν σε πολλά μέτωπα. Το πιο σημαντικό για εμάς τώρα είναι να μείνουμε όλοι διαθέσιμοι, να είμαστε πλήρεις, γιατί έτσι μεγαλώνει ο ανταγωνισμός και το επίπεδο ανεβαίνει».

Στη συνέχεια, ο Άγγλος αμυντικός εξήγησε πως δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης, αφού κάθε ματς κρίνει τη μάχη των τίτλων αναφέροντας: «Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι αλήθεια: κάθε παιχνίδι είναι καθοριστικό. Αν θες να διεκδικείς πρωταθλήματα ή κύπελλα, δεν υπάρχει ‘εύκολος αντίπαλος’. Πρέπει να παίρνεις το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το αυριανό είναι πάντα το πιο σημαντικό. Αν δίνεις το 100% κάθε φορά, τότε δίνεις και στον εαυτό σου τη μέγιστη πιθανότητα να κερδίσεις. Και αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε ως ποδοσφαιριστές – την απόδοσή μας, τη συγκέντρωσή μας, το πώς μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο».

Τέλος, μίλησε και για το συγκεκριμένο παιχνίδι στις Σέρρες τονίζοντας: «Έχουμε δει τα στοιχεία του αντιπάλου, ξέρουμε πώς χτίζουν το παιχνίδι τους και πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν. Τους σεβόμαστε, αλλά όλα ξεκινούν από εμάς. Αν εφαρμόσουμε το δικό μας πλάνο, τότε θα έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες να φύγουμε νικητές. Θέλουμε να κάνουμε σωστή αρχή στη νέα εβδομάδα, και αυτό σημαίνει ένα πράγμα: νίκη αύριο και συνεχίζουμε».