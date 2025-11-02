Σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, η είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους θα είναι εντελώς δωρεάν.

Η εν λόγω πρωτοβουλία, που εφαρμόζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, σηματοδοτεί την έναρξη της χειμερινής περιόδου δωρεάν επισκέψεων, η οποία διαρκεί από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου. Στο διάστημα αυτό, η είσοδος είναι ελεύθερη την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες και τουρίστες να γνωρίσουν τον πολιτιστικό πλούτο της χώρας χωρίς κόστος.

Εξαίρεση αποτελεί το Μουσείο Ακρόπολης, το οποίο διαθέτει δικό του πρόγραμμα δωρεάν εισόδου, με ελεύθερη πρόσβαση σε επιλεγμένες ημερομηνίες, όπως 6 Μαρτίου, 25 Μαρτίου, 18 Μαΐου και 28 Οκτωβρίου.