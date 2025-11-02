«Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως» Μια πρωτότυπη θεατρική σύνθεση βασισμένη στην Εαρινή Συμφωνία και τα Ερωτικά του Γιάννη Ρίτσου

Θέατρο Ρεκτιφιέ

Από τις 28 Νοεμβρίου,για 8 μόνο παραστάσεις

«Έτσι σεμνός ανθρώπινος ακέριος

έτσι πασίχαρος κι αθώος θα περάσω κάτω απ’ τις ανθισμένες ακακίες των χαδιών σου και θα ραμφίσω το πάμφωτο τζάμι του έαρος.»

Η θεατρική ομάδα Volya παρουσιάζει την παράσταση «Αυτό που γεννιέται και πεθαίνει στο φως», μια πρωτότυπη σκηνική σύνθεση θραυσμάτων από την Εαρινή Συμφωνία και τα Ερωτικά του Γιάννη Ρίτσου. Η παράσταση εστιάζει στην αναζήτηση του έρωτα, την απώλεια και την ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση, μέσα από την ποιητική μουσικότητα του λόγου του ποιητή. Το άχρονο του έρωτα είναι που κάνει τους στοχασμούς και τους στίχους να μακραίνουν στο χρόνο· Το βίωμα των ανθρώπων και η σωματικότητα δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες, για να έρθει φυσικά ο ποιητικός λόγος.

Τέσσερις ηθοποιοί – ο Παναγιώτης Σιγαλός, ο Γεώργιος Ταλιάνης Ζαφειρόπουλος, ο Άγγελος Κούκος και ο Γρηγόρης Πανταζής – εξερευνούν σκηνικά τη συναισθηματική έκφραση, την ευαισθησία και τα πρότυπα ανδρισμού, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά διαμορφώνουν τις ερωτικές και υπαρξιακές μας σχέσεις.