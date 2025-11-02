Η Kia προετοιμάζει την έκδοση GT του νέου EV4, η οποία θα λανσαριστεί το 2026 και θα αποτελέσει την κορυφαία σπορ εκδοχή του μοντέλου.

Όπως και με τα EV6 και EV9, το Kia EV4 GT δεν φαίνεται να υιοθετεί ένα ριζικά διαφορετικό σχεδιασμό. Αντίθετα, αποφεύγει τα υπερβολικά αεροδυναμικά στοιχεία υπέρ των διακριτικών βελτιώσεων.

H Kia δεν έχει προβεί σε κάποια αποκάλυψη για το κινητήριο σύνολό του αλλά αναμφίβολα, η ιπποδύναμή του θα ξεπερνά τους 204 ίππους του ”απλού” EV4.

Πληροφορίες από το εξωτερικό αναφέρουν πως η έκδοση GT, πιθανότατα, θα χρησιμοποιήσει τη μεγαλύτερη μπαταρία των 81,4 κιλοβατώρων και θα έχει δύο ηλεκτρικά μοτέρ συνδυαστικής απόδοσης 400 ίππων.