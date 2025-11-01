Ο Μανόλο Χιμένεθ έδειχνε να σκέφτεται σοβαρά τον Αλφαρελά για την κορυφή της επίθεσης στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Παρά τις χθεσινές δοκιμές του, όμως, αποφάσισε να κρατήσει τον Ανδαλουσιανό μπροστά, επαναφέροντας τους Τεχέρο, Μόντσου,Ράτσιτς, Άλβαρο και Γαλανόπουλο.

Ο 61χρονος τεχνικός διατήρησε επίσης την τετράδα, με τους Τεχέρο-Φαντιγκά στα άκρα και τους Σούντμπεργκ-Άλβαρο στα στόπερ μπροστά από τον Αθανασιάδη. Μόντσου-Ράτσιτς στα χαφ, με τον Γαλανόπουλο πιο μπροστά. Νέο πρόσωπο στα εξτρέμ ο Γένσεν μαζί με τον Σίστο.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Φαντιγκά – Μόντσου, Ράτσιτς -Γένσεν, Γαλανόπουλος, Σίστο – Μορόν

Στον πάγκο οι: Μάικιτς, Ρόουζ, Μορουτσάν, Αλφαρελά, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Πέρεθ, Χαρούπας, Νινγκ, Καράι