Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η Κωνσταντινούπολη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για 47η χρονιά έναν από τους πιο ξεχωριστούς αγώνες δρόμου στον πλανήτη , τον «Μαραθώνιο της Κωνσταντινούπολης». Μια διοργάνωση που δεν είναι απλώς αθλητικό γεγονός, αλλά ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της πόλης που ενώνει δύο κόσμους, δύο ηπείρους, δύο πολιτισμούς.

Σε αυτή τη μαγευτική διαδρομή, θα σταθεί στην αφετηρία και ο Νίκος Αρμένης, εκλεκτός δημοσιογράφος και ενεργό μέλος του Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αθλουμένων Εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης. Για τον ίδιο, αυτός ο αγώνας δεν είναι απλώς μια συμμετοχή, αλλά ο 20ός μαραθώνιος της πλούσιας δρομικής του διαδρομής. Ένα ακόμη βήμα στο προσωπικό του ταξίδι αντοχής, πείσματος και ψυχικής δύναμης.

Η ιστορία του αγώνα έχει τη δική της διαδρομή, εξίσου ενδιαφέρουσα με αυτή των δρομέων. Ξεκίνησε με την ονομασία «Αγώνας Ασίας-Ευρώπης», συμβολίζοντας τη μοναδική σύνδεση των δύο ηπείρων μέσα από την ίδια διαδρομή. Στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «Διηπειρωτικό Μαραθώνιο Ευρασίας» και, από το 2013, φέρει το όνομα «Μαραθώνιος της Κωνσταντινούπολης». Ένα όνομα που αποτυπώνει τον πλούτο, την ιστορία και το μεγαλείο μιας πόλης που υπήρξε σταυροδρόμι πολιτισμών.

Δεν είναι τυχαίο ότι η διοργάνωση συγκαταλέγεται στις IAAF Road Race Label Events, κατηγορίας Gold Label, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά της, το διεθνές της κύρος και το ενδιαφέρον των κορυφαίων δρομέων του κόσμου. Οι επιδόσεις που έχουν καταγραφεί αποδεικνύουν το επίπεδο του ανταγωνισμού. Ο Δανιήλ Κίμπετ με επίδοση 2:09:44 και η Ruth Chepngetich με 2:18:35, αποτελούν ρεκόρ που μαρτυρούν, πως πρόκειται για έναν μαραθώνιο που δεν «χαρίζεται» σε κανέναν.

Η διαδρομή του αγώνα είναι πραγματικά μοναδική. Ξεκινά από την ασιατική πλευρά της Πόλης, διασχίζει τη Γέφυρα των Μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, περνά πάνω από τα νερά του Βοσπόρου και καταλήγει στην ευρωπαϊκή πλευρά, εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη ζωή. Κατά μήκος της διαδρομής, ο δρομέας περνάει από εικόνες που μοιάζουν με ζωντανό ταξίδι στον χρόνο, ανάμεσα σε λεβαντίνικα σοκάκια, οθωμανικά μνημεία και βυζαντινά τείχη.

Για τον Νίκο Αρμένη, αυτός ο αγώνας είναι κάτι παραπάνω από 42 χιλιόμετρα. Είναι μια προσωπική κατάθεση ψυχής, ένας φόρος τιμής στη δύναμη της θέλησης. Και για όλους εμάς που θα τον παρακολουθήσουμε, είναι μια υπενθύμιση ότι ο αθλητισμός δεν έχει σύνορα… μόνο προορισμούς!

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΕ ΜΜΕ

«Ο Π.Σ.Α.Ε ΜΜΕ με πίστη στο όραμα της ουσιαστικής ανάπτυξης του εργασιακού αθλητισμού στο κλάδο του Τύπου θα είναι παρών δια μέσω της συμμετοχής του Νίκου Αρμένη, ο οποίος σημειώνει ότι στον τερματισμό, που οροθετείται με φόντο το μνημείο της Αγίας Σοφιάς, θα σηκώσει ψηλά την ελληνική σημαία. Αποτελεί τιμή για το σύλλογο να εκπροσωπείται σε αναγνωρισμένες διεθνείς διοργανώσεις από συναδέλφους με αξίες και ήθος.

Ευχόμαστε ολόψυχα καλό αγώνα στον Νίκο και καλό τερματισμό».