Η σταδιακή άνοδος του Euribor τους τελευταίους μήνες δεν τρομάζει τις αγορές ούτε τους κατόχους στεγαστικών δανείων. Το ποσοστό έκλεισε τον Οκτώβριο στο 2,187%, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, αλλά σαφώς χαμηλότερο από τα περσινά επίπεδα. Παρότι ο δείκτης έχει εγκαταλείψει προς το παρόν την ψυχολογική ζώνη του 2%, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν προς μια περίοδο μακροχρόνιας σταθερότητας, χωρίς ενδείξεις επανάληψης της έντονης ανόδου που χαρακτήρισε το 2023.

Η εξήγηση βρίσκεται στη γενικότερη οικονομική πορεία της Ευρώπης. Η σταθεροποίηση του πληθωρισμού κοντά στο 2%, καθώς και η επιβράδυνση αλλά όχι κατάρρευση της ανάπτυξης, έχουν δώσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη δυνατότητα να επιλέξει τη νομισματική «ουδετερότητα». Ούτε βιαστικές αυξήσεις επιτοκίων, ούτε μαζικές μειώσεις, αλλά μια παρατεταμένη φάση αναμονής, με στόχο τη διατήρηση ισορροπίας ανάμεσα στη στήριξη της ανάπτυξης και στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας.

Οι αγορές προεξοφλούν ότι ο δείκτης Euribor θα κινηθεί γύρω στο 2% τουλάχιστον μέχρι το 2028, υποδηλώνοντας εμπιστοσύνη στη σταθερή πολιτική ρυθμών του Ευρωσυστήματος. Αντίστοιχα, τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια επιτοκίων δεν προβλέπουν σημαντικές αναταράξεις για τα επόμενα δύο χρόνια, γεγονός που καθησυχάζει τόσο τους δανειολήπτες όσο και τις τράπεζες, που βλέπουν πλέον ένα περιβάλλον χαμηλής μεταβλητότητας.

Για τους πολίτες, η εικόνα είναι διττή. Όσοι αναπροσαρμόζουν ετήσια το επιτόκιό τους βλέπουν ελαφρά μείωση των δόσεων, καθώς τα τρέχοντα επίπεδα του Euribor παραμένουν κατά μισή ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από πέρυσι. Σε πρακτικούς όρους, ένα στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο 30ετίας καταγράφει σήμερα εξοικονόμηση περίπου 40 ευρώ τον μήνα. Αντίθετα, για όσους πραγματοποιούν εξαμηνιαία αναθεώρηση, η διαφορά είναι ελάχιστη, με τις δόσεις να αυξάνονται κατά μερικά ευρώ λόγω της μικρής ανόδου σε σχέση με τον Απρίλιο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συγκρατημένη αυτή πορεία αντανακλά την ευρύτερη στρατηγική οικονομικής ψυχραιμίας. Το Ευρωσύστημα επιδιώκει να απορροφήσει τις επιπτώσεις των εμπορικών εντάσεων, της ισχυροποίησης του ευρώ και των αλλαγών στις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών-μελών χωρίς αιφνίδιες παρεμβάσεις. Οι χρηματαγορές θεωρούν ότι αυτό το περιβάλλον «σταθερής αδράνειας» μπορεί να διατηρηθεί μέχρι τα τέλη του 2026, με περιθώριο για επιλεκτικές μειώσεις εφόσον οι οικονομικές συνθήκες το απαιτήσουν.

Η ήπια άνοδος του Euribor, επομένως, δεν προοιωνίζεται αναταράξεις. Αντίθετα, αποτελεί ένδειξη μιας αγοράς που έχει εξισορροπήσει τις προσδοκίες της μετά από χρόνια έντονης νομισματικής μεταβλητότητας. Η Ευρώπη εισέρχεται σε φάση σταθερότητας όπου οι δανειολήπτες μπορούν, έστω προσωρινά, να «κρατήσουν την ψυχραιμία τους και να συνεχίσουν» με μια πιο προβλέψιμη οικονομική πραγματικότητα.