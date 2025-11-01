Η Mercedes-Benz κάνει την απόκτηση του compact SUV τπιο ελκυστική από ποτέ, προσφέροντας τη GLA 200 στην έκδοση Progressive με όφελος, που διαμορφώνει την τελική τιμή στα 44.990€ για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα απόκτησης του με μόλις 299€ το μήνα, μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης Welcome.

Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.3 λίτρων αποδίδει 163 ίππους, προσφέροντας δυναμική απόδοση σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Παράλληλα, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης διασφαλίζουν κορυφαία επίπεδα ασφάλειας – όλα όσα αναμένει κανείς από ένα αυτοκίνητο με το αστέρι στο καπώ.

Με το όφελος που διαμορφώνει την τελική τιμή στα 44.990€ (για περιορισμένο χρονικό διάστημα), η GLA γίνεται η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα Luxury SUV που αναβαθμίζει κάθε διαδρομή.