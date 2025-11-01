Ο πρωταθλητής της F1 του 2009, Τζένσον Μπάτον, αποκάλυψε ότι θα τερματίσει την αγωνιστική του καριέρα μετά τον αγώνα 8 Ωρών του Μπαχρέιν τον επόμενο χρόνο.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί τον τελικό γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής, στον οποίο ο Μπάτον αγωνίζεται με την Cadillac Hertz Team Jota.

Ο 45χρονος Μπάτον αγωνίστηκε στον τελευταίο του αγώνα F1 στο Γκραν Πρι του Μονακό το 2017.

«Τα παιδιά μου είναι τεσσάρων και έξι χρονών. Όταν λείπεις για μια εβδομάδα σου λείπουν τόσα πολλά, που δεν παίρνεις πίσω αυτόν τον χρόνο.»

«Νιώθω ότι έχω χάσει πολλά τα τελευταία δύο χρόνια».