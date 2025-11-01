Δημοφιλή
Formula1: Ο πρωταθλητής του 2009, Τζένσον Μπάτον ανακοινώνει την απόσυρση του από τους αγώνες
Ο Βρετανός εντάχθηκε στην F1 μτο 2000 και έχτισε μια επιτυχημένη καριέρα, κερδίζοντας 15 γκραν πρι και σφραγίζοντας τον τίτλο για την Brawn GP σε μια παραμυθένια σεζόν το 2009.
H GAC AION, η νέα φίρμα στην Ελλάδα έρχεται με γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων
Η συνεργασία με την GAC AION αποτελεί βασικό μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής Accelerate+ που ακολουθεί η Inchcape Hellas και σηματοδοτεί την είσοδό της σε ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο που συνδυάζει την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία οδήγησης του αύριο.
Μουσείο Mercedes-Benz: Εκοψε 14 εκατομμύρια εισιτήρια
Tο Μουσείο καταγράφει συνολική αύξηση στον αριθμό των επισκεπτών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με ένα αυξανόμενο ποσοστό αυτών των επισκεπτών να προέρχεται από το εξωτερικό.
Λεκλέρ: «Δεν είναι το μονοθέσιο που βελτιώθηκε, αλλά η λειτουργία της ομάδας»
Για τις διαδοχικές παρουσίες του στο βάθρο στα δύο τελευταία GP της Formula 1, σε Τέξας και Μεξικό, τοποθετήθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ
Το Kia PV5 Cargo καταρρίπτει ένα παγκόσμιο ρεκόρ GUINNESS για ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα
Το Kia PV5 Cargo, το πρώτο αποκλειστικά ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (eLCV) της εταιρείας και μέρος της πρωτοποριακής σειράς Platform Beyond Vehicle (PBV), έσπασε επίσημα έναν τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS™.