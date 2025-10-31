Ο Ματιέ Βαλμπουενά μίλησε ανοιχτά στην L’Equipe για τη σχέση του με τον Ολυμπιακό και τη Μαρσέιγ, αποκαλύπτοντας ότι η αγάπη του για τις δύο ομάδες είναι αμοιβαία και βαθιά. «Η αγάπη που είχα για τη Μαρσέιγ, την έχω τώρα και για τον Ολυμπιακό», δήλωσε ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, αποδεικνύοντας ότι η συναισθηματική του σύνδεση με τον Πειραιά είναι τόσο ισχυρή όσο και με τη Μασσαλία.

Παρά την ηλικία του και την κατηγορία στην οποία αγωνίζεται τώρα, ο ίδιος ανέφερε ότι «μόνο για τον Ολυμπιακό θα έπαιζα στη Β’ κατηγορία», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που του προσφέρει ο κόσμος της ομάδας. Ο 41χρονος Γάλλος ανέφερε με χιούμορ ότι νιώθει λίγο «βετεράνος» καθώς παίζει δίπλα σε ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν το 2007, κάτι που δείχνει τη μεγάλη ηλικιακή διαφορά με τους συμπαίκτες του.

Η συμβολή του Ζοζέ Ανιγκό στην καριέρα του Βαλμπουενά είναι επίσης σημαντική, με τον ίδιο να λέει ότι ο Ανιγκό υπήρξε ο «παράγοντας Χ» στη μετάβασή του από τη Μαρσέιγ στον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος μέσος τονίζει ότι χωρίς τον Ανιγκό, δεν θα είχε πάρει την απόφαση να μετακομίσει στην Ελλάδα και να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία.

Όσον αφορά το μέλλον του, ο Βαλμπουενά παραδέχεται ότι το σκέφτεται ελάχιστα. Παρά την ηλικία του, παραμένει αποφασισμένος να προσφέρει στο έπακρο μέχρι την τελευταία μέρα της καριέρας του. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι το τέλος της ποδοσφαιρικής του πορείας θα είναι δύσκολο και συναισθηματικά επώδυνο.