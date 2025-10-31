Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε δύσκολη θέση και ενδεχομένως σε επικίνδυνη πορεία για αφαίρεση βαθμών. Μετά την εκδίκαση της έφεσης, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών αποφάσισε υπέρ του πρώην παίκτη της ομάδας, Θανάση Παπάζογλου, και δέχθηκε την αίτηση ανάκλησης του ποδοσφαιριστή κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ.

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η κρητική ομάδα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το ποσό των 85.000 ευρώ στον Παπάζογλου εντός πέντε ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΠΑΕ ΟΦΗ αντιμετωπίζει σοβαρές συνέπειες, με πιθανή αφαίρεση πέντε βαθμών από το πρωτάθλημα.

Η υπόθεση αυτή έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τον ΟΦΗ, ο οποίος προσπαθεί να σταθεροποιήσει την πορεία του στην Stoiximan Super League. Αν η ομάδα δεν καταφέρει να εξοφλήσει το χρέος εγκαίρως, η τιμωρία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βαθμολογία και τη ψυχολογία των παικτών.