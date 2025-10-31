Δημοφιλή
Συγκίνησε ο Λάκης Λαζόπουλος – Το «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο από το πρώτο Αλ Τσαντίρι Νιουζ της σεζόν
Με έναν άκρως συγκινητικό τρόπο έκλεισε το πρώτο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της φετινής σεζόν στο MEGA, καθώς ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του τεράστιο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. «Πολλά λόγια ακούστηκαν για το ποιοι πήγαν και ποιοι δεν πήγαν, αλλά στα νεκροταφεία δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. […]
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μείωση φορολογίας
Ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιες αλλαγές έρχονται με το νέο καθεστώς
Η ΒΑΒΟΥΡΑ ξαναχτυπά το Σάββατο 1 Νοεμβρίου με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Το περιοδικό της πλάκας επιστρέφει — και δεν αστειεύεται!
«Μία Νύχτα Μόνο» – Πρεμιέρα το Σάββατο 1 Νοεμβρίου για τη νέα δραματική σειρά του MEGA
Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που κάνει πρεμιέρα αυτό το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου,στις 21:00, με διπλό επεισόδιο! Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, η σειρά αφηγείται μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, επώδυνες αλήθειες και ένταση. Με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη […]
«Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Οι στιγμές της περασμένης σεζόν που μας συγκίνησαν – Aπόψε στις 21:00 η επιστροφή στο MEGA
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφουν απόψε στις 21:00 στο MEGA. To Buongiorno παρουσιάζει όλες εκείνες τις στιγμές της περασμένης σεζόν του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» που προβλημάτισαν, ευαισθητοποίησαν και συγκίνησαν. Μη χάσετε απόψε την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στις 21:00 στο MEGA.