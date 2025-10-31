Οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, η στροφή στην ηλεκτροκίνηση και οι προκλήσεις στην εξασφάλιση μικροτσίπ για την κατασκευή οχημάτων είναι οι τρεις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης και η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο, ο Όμιλος Volkswagen.

Ο όμιλος περιλαμβάνει την Audi, την Volkswagen και την Porsche μεταξύ των δέκα μαρκών του. Τώρα έχει παγιδευτεί στην αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας για την Nexperia, μια ολλανδική εταιρεία που κατασκευάζει μικροτσίπ για οχήματα από τα οποία εξαρτώνται η Volkswagen και άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες για να λειτουργούν συστήματα στα οχήματα όπως είναι υαλοκαθαριστήρες, φλας και φώτα.

Τον περασμένο μήνα, η ολλανδική κυβέρνηση προχώρησε στην ανάληψη του ελέγχου της Nexperia, η οποία εδρεύει στην Ολλανδία αλλά ανήκει σε μια κινεζική εταιρεία, την Wingtech. Αυτό έγινε με την ολλανδική κυβέρνηση να επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας. Σε απάντηση, το Πεκίνο σταμάτησε όλες τις εξαγωγές των μικροτσιπ της Nexperia, περισσότερα από τα μισά από τα οποία παράγονται στην Κίνα.

Η μη επίλυση της διαφοράς θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω ζημίες στη Volkswagen και στις άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας σε μια εποχή που η ζήτηση στην Κίνα μειώνεται και οι δασμοί των ΗΠΑ αυξάνονται στο 15% από 2,5% τον Αύγουστο, σχολίαζαν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

«Οι τρέχοντες φόβοι για διακοπή της παραγωγής στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία ως αποτέλεσμα των κινεζικών ελέγχων στις εξαγωγές μικροτσίπ είναι μία από τις πάρα πολλές υπενθυμίσεις ότι η γερμανική βιομηχανία δεν υπαγορεύει πλέον τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά αντ’ αυτού, απλώς δέχεται τις επιπτώσεις» των εξελίξεων, έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες της ING ο Carsten Brzeski, οικονομολόγος στην ολλανδική τράπεζα.

Για δεκαετίες, η Γερμανία βασιζόταν στην ακμάζουσα αυτοκινητοβιομηχανία της για να παρέχει θέσεις εργασίας και να δημιουργεί έσοδα που της βοήθησαν να αποκτήσει το παρατσούκλι «η ατμομηχανή της Ευρώπης». Ωστόσο, τα στοιχεία που δημοσίευσε η γερμανική στατιστική υπηρεσία χθες Πέμπτη κατέστησαν σαφές ότι τα προβλήματα επεκτάθηκαν πέρα από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς η γερμανική οικονομία δεν σημείωσε ανάπτυξη από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, σχολίαζε η αμερικανική εφημερίδα.

Οι οικονομικές προκλήσεις

Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι έχασε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια στο τρίτο τρίμηνο του έτους λόγω των δασμών του προέδρου Τραμπ αλλά και της απόφασης της Porsche να αλλάξει στρατηγική. Η τελευταία είχε κάνει μεγάλη στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα αλλά διαπίστωσε την πορεία ότι η ζήτηση από τους καταναλωτές δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο ανέμενε με αποτέλεσμα να στραφεί ξανά εν μέρει σε οχήματα με πιο παραδοσιακούς κινητήρες. Ο όμιλος VW πάντως παραμένει σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους για το έτος, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να εξασφαλίσει τα μικροτσίπ που χρειάζεται για να τροφοδοτεί τα οχήματά της, όπως σημειώνεται.

Ανησυχούν οι κατασκευαστές

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για επικείμενη διακοπή της κατασκευής οχημάτων στην Ευρώπη, λόγω της διακοπής της προμήθειας βασικών μικροτσίπ που είναι απαραίτητα στα εργοστάσια αυτά, σύμφωνα με χθεσινή παρέμβαση της ACEA.

«Ενώ η πολιτική διαμάχη που οδήγησε στην απαγόρευση των εξαγωγών μικροτσιπ Nexperia από την Κίνα παραμένει άλυτη, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο κρίσιμη καθημερινά για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Η προκύπτουσα έλλειψη προμηθειών του τύπου των απλών μικροτσιπ που χρησιμοποιούνται στις μονάδες ελέγχου των ηλεκτρικών συστημάτων των οχημάτων πλήττει σκληρά τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης», αναφέρεται σχετικά.

Ο κλάδος λειτουργεί επί του παρόντος με εφεδρικά αποθέματα, αλλά τα αποθέματα αυτά μειώνονται ραγδαία. Υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί προμηθευτές, αλλά θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να δημιουργηθεί η πρόσθετη χωρητικότητα που απαιτείται για την κάλυψη του ελλείμματος προμηθειών. Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει πολύ χρόνο μέχρι να γίνουν αισθητές οι χειρότερες επιπτώσεις αυτής της έλλειψης, προσθέτει η ACEA.