Η Inchcape Hellas, μέλος της Inchcape plc και επί 4 δεκαετίες κορυφαίος διανομέας των μαρκών Toyota και Lexus στην Ελληνική αγορά, προσθέτει μια νέα μάρκα από την Κίνα, την GAC AION, τη μάρκα ηλεκτροκίνησης του Guangzhou Automobile Group (GAC Group).

Η συνεργασία με την GAC AION αποτελεί βασικό μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής Accelerate+ που ακολουθεί η Inchcape Hellas και σηματοδοτεί την είσοδό της σε ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο που συνδυάζει την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία οδήγησης του αύριο.

Η GAC AION με ιστορία από το 1955 και παρουσία στη λίστα Fortune Global 500, η GAC AION φθάνει στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, με άμεσο συνεργάτη την Inchcape Hellas, προκειμένου να προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση ηλεκτρικής κινητικότητας.

Με περισσότερα από ΕΝΑ εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα να έχουν πωληθεί σε λιγότερο από 5 χρόνια, η GAC AION έχει καταγράψει μία από τις ταχύτερες αναπτυσσόμενες πορείες στον κλάδο παγκόσμια. Η φιλοσοφία της νέας μάρκας, “AION: AI always ON”, βρίσκεται στον πυρήνα της ανάπτυξής της, συνδυάζοντας καινοτομία, λειτουργικότητα, απόδοση και ποιότητα.

Η πρώτη παρουσία της GAC AION στη χώρα μας θα ξεκινήσει με το AION V, ένα ηλεκτρικό SUV που ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και κορυφαία αυτονομία 510 km, ήδη από τη βασική του έκδοση, ταχύτατη φόρτιση 30%-80% σε μόλις 18 λεπτά και κορυφαία ασφάλεια με 5 αστέρια στις δοκιμές EuroNCAP.

Η είσοδος της μάρκας στην ελληνική αγορά θα γίνει με το Aion V, ένα πλήρως ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 510 χλμ. (WLTP), ταχεία φόρτιση 30% – 80% σε 18 λεπτά, και βαθμολογία 5 αστέρων στο EuroNCAP. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει το Aion UT, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο τη γκάμα της μάρκας στην κατηγορία των hatchbacks.

Ο εσωτερικός χώρος του GAC AION V είναι πλήρως ψηφιακός, με έξυπνες λειτουργίες φωνητικού ελέγχου και στοιχεία άνεσης, όπως θερμαινόμενα καθίσματα με μασάζ 8 σημείων, ηλιοροφή 2,14 m² και ενσωματωμένο ψυγείο με λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.

Η άφιξη του GAC AION V θα ακολουθηθεί από το AION UT, το επόμενο μοντέλο της μάρκας, που θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά.