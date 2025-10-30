Ο Σέρχιο Πέρεζ υποστηρίζει ότι ακόμη και μεγάλοι αστέρες της Formula 1, όπως ο Λιούις Χάμιλτον, θα δυσκολεύονταν πολύ να ανταπεξέλθουν ως teammate του Μαξ Φερστάπεν.

Ο Μεξικανός πιλότος, 35 ετών, γνωρίζει τον Ολλανδό και την ομάδα πολύ καλά μετά από τέσσερις σεζόν στη Red Bull, πριν αποχωρήσει μετά από μια δύσκολη χρονιά το 2024, όπου κατέλαβε την όγδοη θέση στη βαθμολογία των οδηγών. Παρ’ όλα αυτά, είχε πετύχει πέντε νίκες με την ομάδα και συνέβαλε καθοριστικά στον πρώτο τίτλο του Φερστάπεν το 2021.

Μάλιστα, η επιθετική του άμυνα απέναντι στον Χάμιλτον στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι επέτρεψε στον Φερστάπεν να μειώσει την απόσταση από τον επτά φορές πρωταθλητή, καθιστώντας κρίσιμη τη στιγμή του safety car και εμπόδισε τον Χάμιλτον να αλλάξει ελαστικά χωρίς να χάσει τη θέση του.

Η θέση του δεύτερου οδηγού στη Red Bull θεωρείται από πολλούς ως «καταραμένη» ή «δύσκολη», με παραδείγματα όπως ο Λίαμ Λόσον, που απομακρύνθηκε μετά από δύο μόλις αγώνες, και ο Γιούκι Τσουνόντα που επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα.

Πριν επιστρέψει στη δράση με την Cadillac τη νέα σεζόν, ο Πέρεζ δήλωσε στο Sky Sports F1:

«Δεν θέλω να κρίνω άλλους οδηγούς γιατί έχω βρεθεί στη θέση τους. Από τη στιγμή που συμφώνησα να φύγω από τη Red Bull, ήξερα ότι όποιος έρθει εκεί θα έχει πολύ δύσκολο έργο. Το να είσαι δίπλα στον Μαξ είναι εξαιρετικά απαιτητικό, αλλά στη Red Bull γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο. Κανένας οδηγός δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα εύκολα. Οποιοσδήποτε και να έρθει – Χάμιλτον, Λεκλέρκ – θα δυσκολευτεί πολύ. Πρέπει συνεχώς να προσαρμόζεσαι στο στυλ και στις ανάγκες του Μαξ. Είναι τόσο απλό, αλλά τόσο δύσκολο ταυτόχρονα».

Η εξαιρετική ικανότητα του Φερστάπεν να χειρίζεται ένα απαιτητικό μονοθέσιο έχει οδηγήσει τη Red Bull στην ανάπτυξη ενός γρήγορου αλλά δύσκολου αυτοκινήτου για τους υπόλοιπους οδηγούς. Παράλληλα, η ομάδα είναι γνωστή για τη σκληρή πολιτική προσλήψεων και αποχωρήσεων υπό την ηγεσία του Χόρνερ και του Χέλμουτ Μάρκο, με αρκετούς οδηγούς να έχουν περάσει από αντίστοιχες δύσκολες καταστάσεις από το 2005 μέχρι σήμερα, όπως οι Σπιτ, Μπούρντε, Μπουμεί, Κβίατ, Γκάσλι και άλλοι.

Το φινάλε της σεζόν 2024 έδειξε επίσης την απόσταση ανάμεσα στον Φερστάπεν και τον Πέρεζ, με τον Μεξικανό να μαζεύει 285 λιγότερους βαθμούς, αποδεικνύοντας τη δυσκολία του να συμβαδίσει με τον Ολλανδό, ενώ οι αποφάσεις για τη δεύτερη θέση της Red Bull παραμένουν κρίσιμες για το μέλλον του Τσουνόντα.