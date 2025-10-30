Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και «θρύλος» της Ρεάλ Μαδρίτης, Μαρσέλο, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις ικανότητες του στο ποδόσφαιρο, μετά και από την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.
Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος πραγματοποιήσε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα 7Χ7 «King’s League», του οποίου ιδιοκτήτης δεν είναι κανείς άλλος από τον Ζεράρ Πικέ. Στον πρώτο του αγώνα λοιπόν, ο Μαρσέλο «μάγεψε» με μια καταπληκτική ντρίμπλα με την οποία «άδειασε» τον προσωπικό του αντίπαλο.
Dios mio MARCELO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️pic.twitter.com/PcbAPf6lZR
— DjMaRiiO (@DjMaRiiO) October 30, 2025
Το σουτ του που επιχείρησε μπορεί να μην μετατράπηκε σε γκολ, όμως η στιγμή αυτή θύμισε στους φιλάθλους του ποδοσφαίρου το πόσο μεγάλο ταλέντο έχει ο Βραζιλιάνος με την μπάλα στα πόδια του.
- ΗΠΑ: Μεγάλες καθυστερήσεις σε διεθνή αεροδρόμια, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
- Ξυπνά το «φάντασμα» του Ψυχρού Πολέμου – Παγκόσμια ανησυχία μετά την εντολή Τραμπ για πυρηνικές δοκιμές
- Μελόνι: «Το δημοψήφισμα για την επικύρωση της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος δεν θα έχει πολιτικό χαρακτήρα»