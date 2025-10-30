Ο Ρουμάνος τεχνικός χαρακτήρισε το ματς «ένα τέλειο απόγευμα» για τον Δικέφαλο, υπογραμμίζοντας τη σωστή διαχείριση τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο.

«Μπήκαμε πολύ καλά, παίξαμε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, προηγηθήκαμε με 4-0 και στη συνέχεια κρατήσαμε την ισορροπία μας. Ήταν σημαντικό που μπορέσαμε να ξεκουράσουμε κάποιους παίκτες και να δώσουμε χρόνο σε άλλους», τόνισε ο Λουτσέσκου, προσθέτοντας ότι η ομάδα προετοιμάζεται για τη δύσκολη εβδομάδα που ακολουθεί, με πρώτο σταθμό το παιχνίδι στις Σέρρες.

Αναφερόμενος στον Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο προπονητής του ΠΑΟΚ εξήγησε πως η σταδιακή ένταξή του είναι μέρος της συνολικής φιλοσοφίας προσαρμογής κάθε ποδοσφαιριστή. «Τα πιο σημαντικά λεπτά του ήταν στη Λιλ. Είναι ένας δυναμικός παίκτης, σε πολύ καλό δρόμο για να θεωρείται βασικός», σημείωσε.

Για το ροτέισον, ο Λουτσέσκου επισήμανε ότι δεν λειτουργεί με βάση τον αριθμό των αλλαγών αλλά με γνώμονα τη στρατηγική κάθε αγώνα. «Η δυνατότητα να “ανοίγουμε” το ροτέισον μας δίνει φρεσκάδα και αυτοπεποίθηση. Σημασία έχει να το κάνεις τη σωστή στιγμή», ανέφερε.

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα και στους νεαρούς Μύθου και Μπέρδο, οι οποίοι πήραν χρόνο συμμετοχής. «Ο Μύθου είναι έξυπνος, διαβάζει καλά το παιχνίδι και έχει ποιότητα. Ο Μπέρδος είναι μικρότερος, θέλει χρόνο και υπομονή. Και οι δύο πρέπει να είναι ψύχραιμοι, δουλεύουν καλά και εξελίσσονται», σχολίασε.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία της νοοτροπίας που έχει χτίσει ο ΠΑΟΚ: «Αυτό θέλουμε να υπάρχει στην ομάδα — να παλεύουμε, να έχουμε τη νοοτροπία του μαχητή. Αυτό έρχεται μέσα από την καθημερινή δουλειά».