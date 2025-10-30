Η Ferrari βιώνει μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της σύγχρονης εποχής της Formula 1, καθώς παραμένει η μοναδική από τις κορυφαίες ομάδες που δεν έχει πετύχει ακόμη νίκη ύστερα από 20 Grand Prix. Η Scuderia έχει σταματήσει κάθε εξέλιξη της SF-25 από τα τέλη Ιουλίου, προκειμένου να επικεντρωθεί πλήρως στον σχεδιασμό του νέου μονοθεσίου του 2026.

Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα της φετινής χρονιάς δεν ήταν η έλλειψη ταχύτητας, αλλά η αδυναμία να αναδειχθεί η πραγματική δυναμική της SF-25. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η ομάδα δυσκολευόταν να ρυθμίσει το δάπεδο του μονοθεσίου όσο χαμηλά απαιτούνταν για να λειτουργήσει ιδανικά η αεροδυναμική του.

Παρόλα αυτά, οι εμφανίσεις των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον στα δύο τελευταία Grand Prix έδειξαν σημάδια προόδου. Τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον ρυθμό αγώνα, η Ferrari φαίνεται πως άρχισε επιτέλους να κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει την αποδοτικότητα της SF-25.

Οι ίδιοι οι οδηγοί επιβεβαίωσαν αυτή τη βελτίωση. Ο Λεκλέρ μάλιστα ανέφερε ότι εντόπισε μια καθοριστική αλλαγή στις ρυθμίσεις, με τροποποίηση παραμέτρων που δεν είχαν αγγιχτεί καθόλου μέσα στη σεζόν. Αυτές οι παρεμβάσεις βελτίωσαν σημαντικά την ισορροπία και τη σταθερότητα του μονοθεσίου, δίνοντας ελπίδες για ένα καλύτερο φινάλε στη δύσκολη χρονιά της Ferrari.

Όμως, ο Λεκλέρ είπε ότι περισσότερο από την κατανόηση του αυτοκινήτου βελτιώθηκε η εκτέλεση των αγωνιστικών τριημέρων από τη Scuderia:

«Είμαι αληθινά ικανοποιημένος με τα δύο τελευταία GP, γιατί κάναμε ένα τεράστιο βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά την εκτέλεση [του αγωνιστικού τριημέρου], και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε πραγματικά να είμαστε περήφανοι”, δήλωσε.

“Η δυναμική του μονοθεσίου παραμένει η ίδια – γνωρίζουμε ότι σταματήσαμε την εξέλιξη νωρίτερα από άλλες ομάδες, για να επικεντρωθούμε στο αυτοκίνητο της επόμενης χρονιάς. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω πως κάνουμε εξαιρετική δουλειά με αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή.

Δεν περιμέναμε να επιστρέψουμε στο βάθρο. Στο Όστιν τα κάναμε όλα τέλεια, αλλά στο Μεξικό δεν είχαμε τον ρυθμό της McLaren ή της Red Bull, παρ’ όλα αυτά αποδώσαμε πολύ καλά σε όλο το Σαββατοκύριακο. Εδώ και κάποιο καιρό επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στο πρόγραμμα του 2026, και αυτό μας βοηθά να διαχειριστούμε καλύτερα το τελευταίο μέρος της φετινής σεζόν.

Χάρηκα που είδα το εικονικό όχημα ασφαλείας στους δύο τελευταίους γύρους, γιατί χωρίς αυτό, νομίζω ότι υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να με περάσει ο Μαξ Φερστάπεν παρά να μείνω μπροστά του», πρόσθεσε ο 27χρονος πιλότος.

Ενώ, αναφορικά με το εάν η Ferrari θα διατηρήσει τελικά την 2η θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών,ο Λεκλέρ κατέληξε:

«Θα είναι δύσκολο να κρατήσουμε τη 2η θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Αν δούμε τους δύο τελευταίους αγώνες θα έλεγα ναι, αλλά αν δούμε τους προηγούμενους θα έλεγα όχι.Πρέπει να το προσεγγίσουμε αγώνα με τον αγώνα. Δεν είναι εύκολο να αποδίδουμε το καλύτερό μας σε κάθε περίσταση, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας – κι ελπίζουμε να είναι αρκετό».