Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, προανήγγειλε ουσιαστικά αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κυβερνητική ρητορική περί επενδύσεων και δημόσιου χαρακτήρα της εταιρείας «κρύβει» νέες επιβαρύνσεις για τους πολίτες.

«Πίσω από τα μεγάλα λόγια περί επενδύσεων, αλλά και τις δήθεν δεσμεύσεις περί παραμονής της εταιρείας στο Δημόσιο, ενώ έχουν ιδρύσει Ρυθμιστική Αρχή για τα ύδατα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ουσιαστικά, μέσω της εύσχημης διατύπωσης για το “φθηνότερο δυνατό νερό“, ότι οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «το νερό δεν περιλαμβάνεται στους 2.000 κωδικούς των κ.κ. Μητσοτάκη και Θεοδωρικάκου που θα γίνουν πιο φτηνοί» και ότι «για το νερό έχει αυξήσεις», ενώ «οριακές μειώσεις έχουμε στα πιγκάλ και τα μανταλάκια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως «η θέση του είναι ξεκάθαρη: το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για αύξηση της τιμής του νερού είναι αντικοινωνικό». Καλεί την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε τέτοιες αποφάσεις, επισημαίνοντας ότι «τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις».

Καταλήγοντας, το κόμμα ζητεί «ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης, προστασίας και ενίσχυσης των υδάτινων αποθεμάτων», διερωτώμενο «τι έχει κάνει για όλα αυτά η κυβέρνηση εδώ και έξι και πλέον χρόνια» και καταλήγει με τη φράση: «Μια τρύπα στο νερό».