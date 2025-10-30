Με αιχμές για την καθαρότητα της γραμμής που εκπέμπει το ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου περιέγραψε τα τρία σημεία στα οποία πρέπει να επιμείνει το κόμμα της, ενώ περιέγραψε τον Νίκο Ανδρουλάκη ως «ισχυρό αρχηγό», που έχει εκλεγεί δύο φορές, όμως με εικόνα που «έχει ζητήματα». «Είναι ισχυρός αρχηγός, εξελέγη δύο φορές. Δεν θα ξεφύγω, υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με την εικόνα του», σχολίασε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας παράλληλα πως «η εικόνα του αρχηγού είναι ένα πολύ συνολικό ζήτημα. Όταν υπάρχει μια συνεχής επίθεση στον αρχηγό, όταν εσωτερικά δεν έχουμε την ειρήνη – δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε πάντα μεταξύ μας, αλλά έτσι ήταν πάντα στο ΠΑΣΟΚ».

Σχολιάζοντας την δυναμική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε πως ο Ανδρουλάκης είναι «εκλεγμένος αρχηγός, με αυτόν πρέπει να πάμε στις εκλογές. Ουδείς είναι τέλειος, τα προβλήματα να τα διορθώνουμε και όχι να επιτιθόμαστε. Και να συμφωνήσουμε επιτέλους σε μια πολύ καθαρή πολιτική γραμμή, προς κάθε κατεύθυνση, με πολιτικά επιχειρήματα».

Για την κηδεία του Σαββόπουλου και την απουσία του Ανδρουλάκη, απάντησε πως «το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στην κηδεία με τον γραμματέα του (…) Η προσωπική επιλογή για την συμμετοχή είναι κάτι που δεν θα το κρίνω».

«Γραμμή» διεύρυνσης

Για την Διαμαντοπούλου, η γραμμή του ΠΑΣΟΚ πρέπει να βασίζεται στην αμφίπλευρη διεύρυνση: «Για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να κατανοήσουμε ότι σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους είχαν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές κριτικές. Αλλοι μπορεί να υποστήριξαν τον κ. Μητσοτάκη πριν από πέντε ή έξι χρόνια, άλλοι μπορεί να υποστήριξαν τον κ. Τσίπρα σε πολύ δύσκολες στιγμές για το ΠΑΣΟΚ», τόνισε, μια φράση που εμμέσως «απαντά» και στην διαχείριση της υπόθεσης της παραίτησης του Γιώργου Παπαβασιλείου από την θέση του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη. Για το ύφος, δε, της αντιπολίτευσης, τόνισε πως «Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολίτευσης με τις κραυγές και τις ύβρεις».

«Καθοδική» η πορεία της ΝΔ, «αμαύρωσε» το προοδευτικό κίνημα ο Τσίπρας

Παράλληλα, για την επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα πρέπει να έχει μια «μετωπική» αντιπαράθεση με τη ΝΔ («καθαρή μετωπική, πολιτική και τεκμηριωμένη, αντιπαράθεση με τη ΝΔ (…) Η ΝΔ έχει κάνει θετικά πράγματα, δεν το αρνούμαι καθόλου, αλλά είναι πραγματικά σε μια απόλυτα καθοδική πορεία»), αλλά να είναι απέναντι και στην επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα: «Καθαρή θέση απέναντι σε όσους οργανώνουν το φαινόμενο Τσίπρα, ενός ανθρώπου που αμαύρωσε το προοδευτικό κίνημα και διέλυσε το κόμμα του», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για την πιθανότητα συνεργασίας, απάντησε πως ο διάλογος δεν σημαίνει συνεργασία ή κοινό ψηφοδέλτιο: «Θα μιλήσουμε με τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ; Το ΠΑΣΟΚ μιλάει με όλους, δεν είμαστε εμείς και αυτοί. Θα συνεργαστούμε; Θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι για κοινή παράταξη; Όχι, το ΠΑΣΟΚ δεν το έκανε ποτέ αυτό. Αυτα τα έκανε η Ένωση Κέντρου και ο ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε τα αποτελέσματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα αυτόνομο, με ιδεολογία, με ιστορία, με στελέχη, που έχει ως στόχο την διεύρυνση».