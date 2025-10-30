Αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτη (29/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 31χρονος ημεδαπός χτύπησε και τραυμάτισε με σφυρί έναν επίσης ημεδαπό 70χρονο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε μετά από διαπληκτισμό και ο 31χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Επιπρόσθετα, αφαίρεσε δύο τραπεζικές κάρτες από τσαντάκι του παθόντα. Πληροφορίες του voria.gr, αναφέρουν ότι και οι δύο ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Ο 70χρονος άντρας διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται με θλαστικά τραύματα και κατάγματα στο σώμα.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι τραπεζικές κάρτες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το βίαιο συμβάν

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το βίαιο συμβάν

«Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, βραδινές ώρες χθες (29-10-2025), συνέλαβαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 31χρονο ημεδαπό».

