Το έργο του ψηφιακού ευρώ περνά στην επόμενη φάση του, που θα διασφαλίσει την τεχνική ετοιμότητα για την πρώτη έκδοσή του, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η τελική απόφαση για την έκδοση και την ημερομηνία κυκλοφορίας του ψηφιακού ευρώ θα ληφθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της σχετικής νομοθεσίας. Εφόσον αυτή θεσπιστεί μέσα στο επόμενο έτος, η ΕΚΤ εκτιμά ότι το πιλοτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2027, ενώ το Ευρωσύστημα θα είναι έτοιμο για πιθανή πρώτη έκδοση το 2029.

Στόχοι και οφέλη του ψηφιακού ευρώ

Το ψηφιακό ευρώ θα διασφαλίζει την ελευθερία επιλογής και την ιδιωτικότητα των πολιτών, προστατεύοντας παράλληλα τη νομισματική κυριαρχία και την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης. Θα ενισχύσει την καινοτομία στις πληρωμές και θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού, ανθεκτικού και συμπεριληπτικού ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών.

Το Ευρωσύστημα θα προχωρήσει στις προπαρασκευαστικές εργασίες με ευελιξία, ανταποκρινόμενο στις εκκλήσεις των ηγετών της ζώνης του ευρώ για ετοιμότητα στην ενδεχόμενη έκδοση το συντομότερο δυνατόν. Παράλληλα, η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι η νομοθετική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Δηλώσεις Λαγκάρντ και σχεδιασμός

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι «το ευρώ, το κοινό νόμισμά μας, αποτελεί αξιόπιστο σύμβολο της ευρωπαϊκής ενότητας». Όπως είπε, η Τράπεζα εργάζεται ώστε «να καταστήσει την πιο χειροπιαστή μορφή του – τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ – κατάλληλη για το μέλλον και να προετοιμαστεί για την έκδοση ψηφιακών μετρητών».

Το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά, μεταφέροντας τα πλεονεκτήματά τους – απλότητα, αξιοπιστία, ιδιωτικότητα και διαθεσιμότητα – στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Παράλληλα, η ΕΚΤ στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση του δικαιώματος πληρωμής με μετρητά.

Κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας

Το τελικό κόστος του ψηφιακού ευρώ θα εξαρτηθεί από τον σχεδιασμό του και τις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ, το συνολικό κόστος ανάπτυξης έως την πρώτη έκδοση, που αναμένεται το 2029, θα φτάσει περίπου τα 1,3 δισ. ευρώ.

Από το 2029 και μετά, το ετήσιο λειτουργικό κόστος προβλέπεται γύρω στα 320 εκατ. ευρώ. Το Ευρωσύστημα θα καλύψει τη δαπάνη, όπως συμβαίνει και με την παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ, τα οποία –όπως και το ψηφιακό ευρώ– θεωρούνται δημόσιο αγαθό. Το κόστος αυτό αναμένεται να αντισταθμίζεται από το παραγόμενο νομισματικό εισόδημα, ακόμη και αν η διακράτηση ψηφιακού ευρώ παραμείνει περιορισμένη σε σχέση με τα φυσικά μετρητά.