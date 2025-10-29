Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε απερίφραστα τα φονικά ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, που σημειώθηκαν την Τρίτη, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Όπως ανέφερε ο Ντουζαρίκ, “ο γενικός γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους που προκάλεσαν τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε αμάχους στη Γάζα χθες, ανάμεσά τους πολλά παιδιά”. Τόνισε επίσης ότι ο Γκουτέρες “καταδικάζει όλες τις ενέργειες που υπονομεύουν την εκεχειρία και θέτουν σε κίνδυνο τους αμάχους”.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ κάλεσε όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να αποφύγουν “οποιαδήποτε ενέργεια απειλεί τους αμάχους ή εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια”, επισημαίνοντας την ανάγκη για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και προστασία των πολιτών στη ζώνη της σύγκρουσης.